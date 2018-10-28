Советники Форекс: особенности, разновидности и принципы выбора

Торговые советники представляют собой программы для осуществления торговых операций на рынке Форекс в автоматическом режиме, без участия трейдера.

Для их использования достаточно разобраться в технических настройках, установить требуемые параметры и предоставить им право на открытие и закрытие позиций.

Разновидности советников

Существует целый ряд различных типов форекс советников, каждый из которых имеют свои достоинства и недостатки. Они рассчитаны на работу в разных условиях.

Трендовые. Особенность таких роботов состоит в проведении среднесрочных и долгосрочных торговых операций, осуществляемых преимущественно по тренду. Они рассчитаны на получение большой прибыли и держат открытые позиции в течение продолжительного времени.

Мультивалютные. Такие роботы торгуют одновременно по нескольким валютным парам, хотя способны осуществлять торговые операции и по одной паре. Обычно пары устанавливаются в настройках программы.

Скальперы и пипсовщики. Такие советники действуют на небольших временных промежутках. Они открывают множество позиций, зачастую большого объема, и рассчитаны на получение нескольких пунктов за одну транзакцию.

Комбинированные. Такие роботы сочетают в себе алгоритмы функционирования нескольких разновидностей советников. К примеру, они способны функционировать сразу по тренду, как скальперы и мультивалютные советники. Настройка комбинаций осуществляется в параметрах робота.

Советники, использующие систему мартингейла. Они наращивают объем лота сделки после каждый убыточной закрытой позиции. Их использование связано с самым высокими рисками.

Основные достоинства торговых советников

Использование советников при совершении торговых операций позволяет получить следующие преимущества:

Грамотно настроенные торговые роботы способны увеличивать депозит на десятки и даже на сотни процентов в месяц, естественно, при различных уровнях риска, таким образом вы получаете высокую доходность на форекс.

Советники могут осуществлять мониторинг рыночной конъюнктуры двадцать четыре часа сутки. Для этого достаточно обеспечить им круглосуточный доступ в глобальную сеть. В их настройках предусмотрен автоматический анализ ценовых движений, не нуждающийся в участии трейдера.

Благодаря осуществлению торговых операций в автоматическом режиме трейдер получает возможность заниматься своими делами. Нужно только выполнить установку и запуск советника, далее он будет работать самостоятельно.

Советники не испытывают усталости, не бывают рассеянными, и вместо эмоций руководствуются четкими алгоритмами. Им неизвестно, что такое жадность или страх, из-за которых люди отходят от соблюдения стратегии торговли и несут убытки.

Выполнение торговых операций с использованием советников можно комбинировать с их проведением в ручном режиме, благодаря чему при неожиданном изменении конъюнктуры можно скорректировать действия робота.

Главные изъяны торговых советников

Наряду с вышеперечисленными достоинствами программ-советников, они имеют и весьма значительные изъяны. Например, они морально устаревают, оказываются неспособными соответствовать требованиям времени. Технологии развиваются, а советник остается неизменным, вследствие чего начинает приносить убытки и нуждается в замене. Надо ясно понимать, что торговый робот не является гарантией успеха на рынке Форекс, а представляет собой одну из множества торговых стратегий, оформленную в алгоритм. Вы можете убежиться в этом сами и скачать форекс советников. В число других изъянов, присущих советникам, входят следующие особенности: