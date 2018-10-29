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Москва, 29.10.2018

Государство выделит на поддержку виноделия в РФ до 3 млрд рублей

«Expert Online» 2018

Оксана Лут – заместитель главы Минсельхоза – заявила, что государственная поддержка виноделия РФ в 2019 году может увеличиться более чем в 2 раза.

По её словам, планируется поддержать производителей отечественного вина, произведенного из винограда, выращенного в России. Делается это для дальнейшего продвижения продукции, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом она подчеркнула, что в случае принятия закона о бюджете, поддержка российской винодельческой отрасли повысится до 3 млрд руб.

Кроме того, как отметила чиновник, сейчас рассматривается возможность субсидирования затрат на создание виноградарских питомников.

Напомним, по прогнозу ведомства, сбор винограда в 2018 году должен составить 540 тыс. тонн. Лидерами по сбору винограда в нашей стране являются Краснодарский край (198 тыс. тонн) и Дагестан (162 тыс. тонн).

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