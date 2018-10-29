Ключевые особенности микрокредитования

Общие сведения

Микрокредит представляет собой небольшой заем, выдаваемый клиенту на короткое время. Чаще всего с помощью микрокредитов оплачиваются товары и услуги. Обычно люди берут микрозаймы в следующих случаях:

необходимость скорейшего получения денежных средств;

невыгодность оформления простого займа в связи с необходимостью предоставления залога банковскому учреждению или выдачей им кредита только на длительный срок;

принципиальное отсутствие возможности получить заем в банке.

Заемщиков привлекает возможность получить, например, пятьдесят тысяч рублей за час без предоставления множества документов. Микрофинансовые организации (МФО), которые выдают маленький заем онлайн, являются конкурентами банков. Они действуют в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами.

Важнейшие нюансы микрокредитования

Выдача микрокредитов заемщикам осуществляется микрофинансовыми организациями по разным программам. Чаще всего МФО выдают займы в размере не более пятидесяти тысяч рублей, но есть среди них и такие, которые выдают займы в размере несколько сотен тысяч рублей. Ключевые особенности микрокредитов таковы:

Для получения денег заемщику нужно предоставить минимальное количество документов. Чаще всего достаточно предъявить только паспорт гражданина РФ.

Практически моментальное принятие решения о выдаче займа. На рассмотрение заявления сотрудниками МФО при первом обращении заемщика уходит не более двух часов с момента оформления анкеты. Последующие заявки рассматриваются быстрее, поскольку в базе данных МФО уже имеется вся требуемая информация по заемщику.

Удобные условия возврата микрокредита. МФО не задают вопросов о доходах заемщика и о целях получения заемных средств. Кроме того, плохая кредитная история клиента не играет решающей роли.

Нет нужды в предоставлении своей собственности в качестве залога или в поиске поручителей.

Наряду с вышеперечисленными преимуществами микрозаймов, они имеют существенный изъян – высокие проценты. Правда, с учетом непродолжительного срока кредитования он ощущается не слишком сильно. При этом надо учитывать, что МФО, в отличие от банков, указывают процентные ставки в суточном либо недельном исчислении. Чаще всего процентная ставка по микрозаймам составляет от одного до двух процентов в сутки или от трех до шести процентов в неделю. Данная особенность обусловлена не столько жадностью МФО, сколько необходимостью компенсировать риски невозвращения микрокредитов заемщиками, которые значительно выше, чем у банков.

Как получить микрозаем

Чтобы взять микрокредит, нужно выбрать МФО с наиболее выгодными условиями выдачи займов, такую как Джин Мани, и заполнить анкету на ее вебсайте. После этого надо дождаться принятия решения менеджерами МФО, подписать договор и получить требуемую денежную сумму. Следует учитывать, что МФО могут предъявлять определенные требования к потенциальным заемщикам: некоторые устанавливают возрастные ограничения, другие предоставляют займы клиентам только с постоянной регистрацией, третьи не обслуживают пенсионеров.

Особенности погашения микрозайма

Требования касательно возврата долга каждая МФО устанавливает самостоятельно. Обычно заемщику предоставляется возможность погашения займа полностью в конце срока кредитования либо путем еженедельных аннуитетных платежей. Произвести оплату можно в любом офисе МФО, через интернет или с использованием электронных терминалов.

Просрочка по погашению микрозаймов влечет за собой крупные штрафы и взимание процентов в двойном размере за каждые сутки просрочки. Кроме того, МФО зачастую продают задолженность недобросовестных заемщиков коллекторам. Так что перед взятием микрокредита следует изучить предлагаемые МФО условия с максимальной тщательностью.