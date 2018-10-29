Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 29.10.2018

Коалиция применила белый фосфор при авиаударах по сирийскому городу Хаджин

«Expert Online» 2018

Авиация международной коалиции, которую возглавляет США при авиаударе по городу Хаджин, расположенному на востоке Сирии, применила запрещённый всеми международными конвенциями белый фосфор.

Как передаёт сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на свои источники, среди мирное населения есть жертвы.

При этом точное количество погибших и пострадавших не называется. Также нет информации, когда авиация коалиции нанесла это удар.

Напомним, это уже не первый случай использования США и её союзниками белого фосфора при авиаударах по территории Сирии. В частности, 13 октября 2018 года международная коалиция нанесла авиаудары в провинции Дейр-эз-Зор.

Тогда власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных. В свою очередь в Пентагоне категорически отрицали использования белого фосфора и другого запрещённого международными конвенциями оружия, отмечая при этом, что коалиция не раскрывает, какие боеприпасы применяются в Сирии.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Италия готовится сделать России неожиданное предложение
      Рим не намерен уступать Брюсселю. В случае необходимости Италия хочет прибегнуть к помощи… России
    2. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы
    3. Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии
      Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии