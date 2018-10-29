Коалиция применила белый фосфор при авиаударах по сирийскому городу Хаджин

Авиация международной коалиции, которую возглавляет США при авиаударе по городу Хаджин, расположенному на востоке Сирии, применила запрещённый всеми международными конвенциями белый фосфор.

Как передаёт сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на свои источники, среди мирное населения есть жертвы.

При этом точное количество погибших и пострадавших не называется. Также нет информации, когда авиация коалиции нанесла это удар.

Напомним, это уже не первый случай использования США и её союзниками белого фосфора при авиаударах по территории Сирии. В частности, 13 октября 2018 года международная коалиция нанесла авиаудары в провинции Дейр-эз-Зор.

Тогда власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных. В свою очередь в Пентагоне категорически отрицали использования белого фосфора и другого запрещённого международными конвенциями оружия, отмечая при этом, что коалиция не раскрывает, какие боеприпасы применяются в Сирии.