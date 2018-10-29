Конец эпохи Меркель: канцлер Германии сделала сенсационные заявления

Ангела Меркель – бессменный канцлер ФРГ и многолетний лидер партии Христианско-демократического союза (ХДС) – больше не будет баллотироваться на руководящие посты.

Такое решение она приняла после оглушительно провальных результатов ХДС на прошедших 28 октября выборах в парламент федеральной земли Гессен, пишет Bild.

По данным издания, которое ссылается на свои источники, Меркель уже рассказала о своём решении покинуть пост лидера ХДС президиуму партии.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источники в Бундестаге, сообщает, что Меркель также официально объявила, что её нынешний срок на посту канцлера ФРГ станет последним.

Таким образом, в 2021 году, когда официально истекут её полномочия, у Германии появится новый лидер.

Напомним, Ангела Меркель возглавляет Христианско-демократический союз с 2000 года. Федеральным канцлером она работает с ноября 2005 года.