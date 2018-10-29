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Москва, 29.10.2018

Крушение Boeing 737 в Индонезии: что известно к этой минуте

«Expert Online» 2018

Рано утром 29 октября в Индонезии, когда на большинстве территории РФ была ещё глубокая ночь, потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 местной авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка (Суматра).

Воздушное судно вылетело в 06:21 по местному времени (в 02:21 мск) и должно было приземлиться в 07:30. Однако через 13 минут лайнер пропал с радаров.

Позже стало известно, что самолёт упал в Яванское море. Согласно официальному заявлению представителей национального агентства по преодолению ЧС, все 189 человек, находившихся на борту Boeing, погибли. Среди них было 20 чиновников Минфина Индонезии, которые возвращались домой со своими семьями после отдыха в Джакарте.

Как рассказали журналистам в «Турпомощи», наши соотечественники редко летают на Суматру. Однако точной информации об присутствии или отсутствии россиян  на борту Boeing 737, в ассоциации сообщить не смогли, передаёт РИА Новости. Между тем, в опубликованных индонезийскими СМИ списках пассажиров и членов экипажа, разбившегося Boeing 737, граждане РФ не значатся.

К этой минуте известно, что на месте крушения спасатели обнаружили 6 тел погибших, а также вещи и несколько удостоверений личности, в том числе банковские карты и водительские права. Кроме того, найден взорвавшийся топливный бак. А вот «чёрные» ящики лайнера обнаружить ещё не удалось.

Официальные причины случившегося не называются. Согласно самой последней информации, самолёт мог потерпеть крушение из-за неисправность бортовых приборов. Кроме того, уже известно, что разбившийся Boeing был произведён в 2018 году. Он поступил в распоряжение Lion Air 15 августа, поэтому провёл в воздухе всего 800 часов.

После предыдущего полёта была обнаружена некая техническая проблема. Однако, по сообщениям агентства Reuters, которое ссылается на представителя авиакомпании, проблему быстро решили, а лайнер был признан исправным и получил разрешение на выполнение очередного рейса.  

В свою очередь китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на свои источники в Минтрансе Индонезии, утверждает, что буквально через несколько минут после взлёта экипаж Boeing запросил возвращение в аэропорт. Разрешение было получено, после этого связь с экипажем прервалась.

Власти Индонезии уже заявили, что об официальных причинах случившегося можно будет говорить лишь после того, как найдут бортовые самописцы и расшифруют все их данные. В свою очередь в компания Boeing предложили техническую помощь в расследовании авиакатастрофы.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование связи в крушением индонезийского лайнера.

«Мы разделяем разделяют скорбь тех, кто потерял в катастрофе своих близких», цитирует российского лидера ТАСС.

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