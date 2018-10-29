Российский МИД прокомментировал скандальные заявления Болтона в Армении

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали скандальные заявления советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, сделанные им в ходе его недавнего визита в Ереван.

В частности, Болтон публично потребовал, чтобы Армения отказалась от «исторических клише» в своих международных отношениях, намекая, прежде всего на дружбу с нашей страной.

Кроме того, советник главы Белого дома Дональда Трампа подчеркнул, что ожидает от армянского лидера Никола Пашиняна решительных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию, а также посоветовал Армении приобретать вместо российского - американское оружие.

Как говорится в заявлении МИД РФ, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, данные высказывания являются «бесцеремонными, неотличимыми от прямого вмешательства во внутренние дела» суверенного государства Армения.

При этом Болтону посоветовали вдуматься в смысл его же собственных слов, сказанных им ранее в интервью радиостанции «Свобода», когда он заявил, что для Армении «фундаментально важно быть полностью суверенной, а не зависимой или подверженной избыточному внешнему влиянию».