Антон Силуанов: санкции больше не помеха курсу рубля

Несмотря на введение новых санкций в отношении России, курс рубль останется стабильным, уверен Антон Силуанов, обосновывая это не избытком валютных резервов, а совсем другой причиной.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, новые санкции против России конгресс США с большой вероятностью начнет рассматривать в ноябре. Однако они существенно не отразятся на курсе рубля, заявил министр в эфире телеканала «Россия-1». В частности, препятствием для падения станет «надежность и устойчивость бюджета», которая «не даст возможности «произойти "резким колебаниям курса рубля».

«Есть запас прочности — профицит, профицитный бюджет. Вот, пожалуйста, вам ответ», — передает со ссылкой на заявление Антона Силуанова агентство ТАСС. «Конечно, если будут введены какие-то санкции, мы должны быть к этому готовы. Если будут введены санкции, возможно, будут какие-то изменения. Но они, в конце концов, будут прогнозируемы и не будут столь существенны, что нам придется каждый день, как это было раньше, смотреть на курсы обменников — что происходит с курсом рубля», — заявил министр.

Более того: Антон Силуанов уверен, что даже если российские государственные облигации в рамках санкций попадут под запрет для американских инвесторов, они останутся бумагами, которые «отличаются особой надежностью среди других стран развивающихся рынков». «У нас в этом плане базовые экономические условия таковы, что у нас очень надежная финансовая система», — подчеркнул Антон Силуанов, добавив, что если США введут санкции в отношении госдолга России, это ударит по самим американцам, в частности по их пенсионным фондам, так как они «они потеряют хорошие доходности».

Профицит бюджета – действительно редкий случай в последние годы и несомненное большое благо для экономики и рубля, добавляет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. В 2012-2017 годах наблюдался дефицит бюджета, причём в 2016 г. он достиг максимума в 3,5% ВВП, затем снизился в 2017 г. до 1,5%. А в 2019 г. профицит составит 1,8% ВВП, согласно проектировок Минфина.

Это связано прежде всего с уникальным сочетанием высоких нефтяных цен и низкого курса российской валюты, объясняет эксперт. Баррель нефти при экспорте приносит сейчас выручку порядка 5 тыс. руб., тогда как в прошлые годы этот показатель составлял примерно 3200 руб. Поэтому экспортная конъюнктура обеспечивает гораздо больший приток рублей в страну и в казну.

Соответственно, делает вывод Марк Гойхма, это значительно ослабляет давление на рубль из-за ухода капитала из России вследствие санкций. Парадоксально вот что. Санкции, с одной стороны, резко снижают курс рубля из-за уменьшения спроса на него от нерезидентов. Но с другой стороны, этот низкий из-за санкций курс обеспечивает рост поступления рублей от экспорта, что не даёт нашей валюте упасть ещё сильнее.

Новые, «адские» санкции от Конгресса США в ноябре очень вероятны, говорит аналитик. Но если будет запрет на покупку российских гособлигаций иностранными инвесторами, то дополнительный отток спекулятивных средств действительно не окажется катастрофичным. Профицит бюджета уменьшает необходимость во внешних займах. Гораздо опаснее блокировка валютных корсчетов российских банков, через которые идёт подавляющая часть расчётов по экспорту и импорту России. В случае принятия санкций в таком виде, который рассматривается в США сейчас, рубль способен значительно ослабнуть. Профицит бюджета ограничит, но не остановит данный процесс, и доллар может подскочить к 72-75 руб. в конце 2018 – начале 2019 года.

Но если санкции в реальности окажутся не столь «адскими», как их называют в самих США, то российская валюта не потеряет много, соглашается с Силуановым Марк Гойхман. Рубль в таком случае может даже укрепиться, поскольку в его нынешний низкий курс заложена вероятность дополнительных санкций. В этом случае вероятен курс в районе 64-65руб за доллар. Таким образом, конфигурация грядущих санкций – пожалуй, основной фактор изменения котировок рубля на ближайшие месяцы, создающий сейчас неопределённость. При этом, безусловно, многое будет зависеть и от сырьевых цен, и от возобновления или невозобновления покупки валюты Минфином на рынке по «бюджетному правилу».

Вариант может быть только один, если, конечно, г-н Силуанов хотел сказать, что интервенции в поддержку российской валюты будут финансироваться из бюджета, говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Сама по себе такая ситуация весьма фантастична, за стабильность нацвалюты у нас отвечает Центробанк, он же обеспечивает устойчивость финансовой системы России. Каким образом тут будет участвовать избыток денежных средств в бюджете, полученный в результате высоких цен на экспортную нефть, не очень понятно.

Можно предположить также, продолжает аналитик, что бюджетными средствами будут выкупаться продажи на вторичном рынке ОФЗ, где не первый месяц идет массовый отток капитала. Но, фактически, это будет выброс денег в атмосферу, потому что никакого значимого эффекта такая мера не даст. Рубль сейчас более-менее устойчив именно за счет отсутствия на площадке монетарных ведомств. Как только они появятся, все это шаткое равновесие рухнет, а российская валюта снова станет управляемой марионеткой, пессимистично полагает она.