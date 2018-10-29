СМИ: российской нефтяной отрасли грозят миллиардные убытки

После вступления в силу в 2020 году новых правил заправки судов, которые ранее были выработаны Международной морской организацией при ООН (IMO), нефтяная отрасль РФ может лишиться огромной части доходов.

Начиная с 2020 года корабли можно будет заправлять только топливом с содержанием серы не более 0,5%. Если количество серы превышает данный показатель, то решить эту проблему нужно будет установкой специальных очистительных устройств.

Напомним, в настоящее время наша страна производит в основном нефть марки Urals, которая содержит большой процент серы. При этом сейчас в РФ вообще нет собственного нефтяного топлива, которое соответствовало бы новым стандартам IMO, пишет Bloomberg.

Как утверждают аналитики агентства, несмотря на продолжающуюся модернизацию ряда предприятий, российской нефтяной отрасли не удастся полностью подготовиться к введению новых стандартов.

Именно поэтому, отечественный нефтяной сегмент может оказаться среди тех, кто сильнее всего пострадает с финансовой точки зрения.

В частности, эксперты одного из западных инвестиционных банков подсчитали, что из-за новых правил потери нефтяной отрасли РФ могут составить 3,5 млрд долл., что станет серьёзным ударом по отечественной экономике.