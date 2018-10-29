Американский аналитик рассказал, что могли узнать Россия и Китай в результате прослушки Трампа

По мнению экс-аналитика ЦРУ, иностранные правительства могли получить важную информацию, если сообщения о прослушке телефона президента США Дональда Трампа верна, сообщае USA Today.

На прошлой неделе, The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп использует для общения с друзьями незащищенный личный мобильный телефон вопреки советам американских спецслужб. По данным источников издания, спецслужбы США на основании сведений, полученных от источников в правительствах иных стран, пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России. Китайская сторона старается таким образом понять, к чьему мнению глава Белого дома больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять. Главная задача Пекина состоит в том, чтобы не допустить эскалации торговой войны с Вашингтоном, поясняет газета.

Белый дом опроверг информацию газеты. Соответствующее заявление сделал в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

По мнению источника USA Today, иностранные разведки кроме прочего могли узнать, кто находится в окружении президента, с кем он советуется, и кто не согласен сего политикой. Эта информация может быть использована для лоббирования собственных интересов. Как утверждает аналитик, в результате прослушки можно узнать о статусе важных вопросов политики, как внутренних, так и международных, а также о том, насколько серьезно Соединенные Штаты готовы к тем или иным переговорам.

Трамп также может обсуждать по телефону свое расписание поездок. Утечка этой информации может увеличивать риски и угрозы для безопасности первого лица. Кроме того, по мнению эксперта, иностранные спецлужбы могли бы узнать о поведенческих факторах Трампа и его слабых местах. Таким образом, иностранные правительства получили бы рычаг воздействия на политику США.

Впрочем, ранее другие источники, близкие к президенту, США утверждали, что Трамп предпочитает не обсуждать важные вопросы по телефону, при этом он не очень информирован по многим вопросам, которые представляют интерес для иностранных спецслужб.