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Москва, 29.10.2018

Американский аналитик рассказал, что могли узнать Россия и Китай в результате прослушки Трампа

«Expert Online» 2018
  • Американский аналитик рассказал, что могли узнать Россия и Китай в результате прослушки Трампа
DPA/TASS

По мнению экс-аналитика ЦРУ, иностранные правительства могли получить важную информацию, если сообщения о прослушке телефона президента США Дональда Трампа верна, сообщае USA Today.

На прошлой неделе, The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп использует для общения с друзьями незащищенный личный мобильный телефон вопреки советам американских спецслужб. По данным источников издания, спецслужбы США на основании сведений, полученных от источников в правительствах иных стран, пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России. Китайская сторона старается таким образом понять, к чьему мнению глава Белого дома больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять. Главная задача Пекина состоит в том, чтобы не допустить эскалации торговой войны с Вашингтоном, поясняет газета.

Белый дом опроверг информацию газеты. Соответствующее заявление сделал в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

По мнению источника USA Today, иностранные разведки кроме прочего могли узнать, кто находится в окружении президента, с кем он советуется, и кто не согласен сего политикой. Эта информация может быть использована для лоббирования собственных интересов. Как утверждает аналитик, в результате прослушки можно узнать о статусе важных вопросов политики, как внутренних, так и международных, а также о том, насколько серьезно Соединенные Штаты готовы к тем или иным переговорам.

Трамп также может обсуждать по телефону свое расписание поездок. Утечка этой информации может увеличивать риски и угрозы для безопасности первого лица. Кроме того, по мнению эксперта, иностранные спецлужбы могли бы узнать о поведенческих факторах Трампа и его слабых местах. Таким образом, иностранные правительства получили бы рычаг воздействия на политику США.

Впрочем, ранее другие источники, близкие к президенту, США утверждали, что Трамп предпочитает не обсуждать важные вопросы по телефону, при этом он не очень информирован по многим вопросам, которые представляют интерес для иностранных спецслужб.

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