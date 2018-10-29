В Минтрансе предложили снизить цены на проезд в общественном транспорте

В Минтрансе РФ предложили снизить цены на проезд в общественном транспорте во внепиковые часы.

Об этом говорится в проекте стратегии развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта на период до 2030 года, разработанного ведомством, передаёт официальный сайт Минтранса.

В частности, речь идёт об использования динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков.

Чиновники ведомства предлагают региональным властям самостоятельно рассмотреть возможность введения скидок на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах в так называемые внепиковые периоды времени.

В Минтрансе при этом ссылаются на положительный опыт таких городов, как Лондон, Гамбург, Франкфурт-на-Майне и некоторых других, где данная практика успешно применяется последние годы.