В РФ создают новейшую авиационную ракету

Владимир Лепин – генеральный директор российского концерна «Техмаш», который входит в государственную корпорацию Ростех – завил, что в настоящее время компания находится в стадии разработки новейшей авиационной ракеты «Монолит».

По его словам, о сроках создания нового изделия говорить пока рано. При этом он подчеркнул, что это «процесс тщательный и небыстрый», передаёт РИА Новости.

Кроме того, Лепин отметил, что авиационная ракета предназначена для боевых самолётов и вертолётов.

«Разработка ракеты ведётся в инициативном порядке. Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже движемся вперёд», – резюмировал гендиректор российского концерна «Техмаш».

Наша справка

Холдинговая компания АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» («Техмаш») была учреждена Госкорпорацией «Ростех» в 2011 году.

Концерн «Техмаш» специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок ВС РФ.

В области гражданской продукции основные бизнес-направления концерна связаны с созданием оборудования для компаний топливно-энергетического комплекса, а также сельскохозяйственной, бытовой и медицинской холодильной техники.