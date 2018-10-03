Чем Италия грозит евро

В Италии вновь заговорили о сложностях в экономике, решить которые могла бы собственная валюта. В ЕС заявление расценили как потенциальную угрозу. А основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду преимущественно снижались, вслед за европейскими рынками накануне.

Итальянские проделки

Глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Клаудио Борги в радиоинтервью заявил, что Италия «могла бы решить большую часть внутренних экономических проблем» с помощью своей национальной валюты. Заявление, пишет агентство «Прайм», последовало за публикацией плана по государственному бюджету, который, как опасаются инвесторы, может вызвать неодобрение властей Евросоюза и активно обсуждается в европейских кругах и в медиа уже несколько дней.

Ситуация вполне может привести к новым проблемам с европейскими властными институтами, а пока оживились разговоры о выходе Италии из еврозоны. Италия ведет себя нелиберально, а это если и прощают, то весьма неохотно. Чем же поведение властей Италии грозит миру?

«Детали бюджета по-прежнему не известны, но рынки очень беспокоят среднесрочные перспективы бюджетных расходов и госдолга Италии», — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ. Представленный в последний рабочий день октября итальянский бюджет на 2019 год будет сверстан с дефицитом 2,4% ВВП, хотя изначально предполагалось, что показатель не превысит 2% ВВП.

На этом фоне рынки достаточно нервно отреагировали на новости. Так, утром в среду основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются. Японский Nikkei 225 – на 0,37%, до 24180,18 пункта гонконгский Hang Seng Index – на 0,32%, до 27044,62 пункта, корейский KOSPI – на 1,25%, до 2309,57 пункта. Днем ранее европейские фондовые индексы потеряли 0,2-0,7%.

Италия на текущий момент имеет самый высокий публичный долг, который превышает 2,2 трлн евро, напоминает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. До недавнего времени популисты, которые стоят во главе страны планировали свой бюджет в рамках дефицита в размере 2,4% на 2019 год. Это оказывало негативную динамику на европейские рынки акций. Однако, по последним данным, правительство Италии согласилось на снижение дефицита бюджета в следующих годах до 2,2% и 2% в 2020 и 2021 году соответственно.

«Несмотря на первичную жесткую позицию, мы не считаем, что дефицит 2,4% может довести страну до критического состояния. По нашим оценкам, долг к ВВП должен составлять 170%, а не 130% для реально кризисной ситуации, поскольку дефицит — обычное дело для Италии.

При его среднем уровне в 3,1% за последние 40 лет реальный рост ВВП в большинстве случаев превышал инфляцию, отметил эксперт.

«Считаю, что инвесторы переоценили возможность кризиса в Италии, но после позитивных заявлений правительства рынок пришел в норму, что доказывает доходность итальянских 2-ух летних казначейских бумаг, которая упала с локального максимума 1,5% до 1,23%», — говорит Вадим Меркулов.

Эксперт ожидает, что кризисная тема с Италией будет снова всплывать, поскольку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, не раз отзывался негативно о евро и ЕС и о навязываемой европейскими странами политике. Более того, с учетом снижения реального ВВП в Германии можно ожидать, что к середине 2019 года ЕС может оказаться под давлением из-за выборов в парламент Евросоюза и возможных негативных новостей о Brexit. Вероятность предкризисного состояния есть, однако на отрезке 6-7 месяцев она ничтожна.

Греческим путем идете, товарищи

Говорить о том, что Италия грозит миру и мировой экономике – несколько преувеличивать масштаб проблемы, но «фишка» в том, что проблема действительно существует и она актуальна, указывает и финансовый консультант Teletrade Михаил Грачев. Дело в том, объясняет он, что популистское правительство приняло проект бюджета Италии с дефицитом в 2,4%, явно преувеличивая собственные возможности. При этом все трудности реализации такого бюджетного сценария итальянские политики пытаются переложить на плечи Брюсселя, аргументируя тем, что Еврокомиссия должна дать денег на покрытие дефицита.

Ситуация с точностью до запятой напоминает события недавнего прошлого вокруг греческого долга в 2010 и 2014 годах, собственно и разрешение этого конфликта вполне предсказуемо, считает экономист. Сначала завышенные ожидания, потом переговоры и, наконец, взаимные уступки. До сегодняшнего утра евро снижался к доллару и основным валютам, но буквально в эти часы объединенная валюта восстанавливается. По сообщению итальянской газеты Corriere della Sera, Рим прислушался к критике Брюсселя и согласился снизить бюджетный дефицит до 2,0%. Правда, считает аналитик, произойдет это только в 2020 году, но это факт уже положительно принят рынком, Евро прибавляет к доллару около 0,30%. Вероятнее всего, на этом проблема будет закрыта и евро восстановится до 1,1750 к доллару.

В конце месяца (25 сентября) пройдет заседание Европейского Центробанка, по итогам которого может быть озвучено, что ЕЦБ, вслед за коллегами из ФРС США, начинает этап повышения процентной ставки. Вот этот фактор, полагает Михаил Грачев, может более существенно повлиять на финансовый рынок и евро имеет потенциал укрепления, в том числе и на российском рынке.