Деревяшечки на миллион

6 выпуск проекта <Пилим по России>

Если раньше могло показаться, что наши первые, липецкие, герои уникальны, то теперь, когда вышло уже несколько выпусков, можно утверждать, что история их успеха обычна и почти ничем не отличается от историй становления бизнеса любого другого предпринимателя. Но это лишь про историю успеха, а так, конечно, ребята самородки;)



Два брата, Игорь и Алексей, до создания компании <Чудеса леса> занимались торговлей табачными изделиями и поставкой автозапчастей. Накопив на двоих 800 тысяч рублей, решили что-то производить сами. И сырьем для этого производства стало дерево. Ну а чтобы идти в ногу со временем, обрабатывать его они стали не чем иным, как лазером. Приобрели специальный станок - собственно, он и стал основой производства, докупили шлифовальное оборудование, построили своими руками небольшую покрасочную камеру и уже чуть больше чем через четыре месяца вышли в ноль.



Производить они могут огромное количество различной продукции, на данный момент только набирают обороты, а основной их товар - никому никогда и голову не придет! - открытки на деревянной основе, а также светильники, органайзеры, корзины, конструкторы и еще много чего. А главное, перечень проектов перекрывает нынешний ассортимент раза в два как минимум - это и детские пазлы, и конструкторы, и световые панно.



Оборот компании на данный момент составляет всего чуть больше 500 тысяч рублей, но уже к марту они планируют перевалить за два миллиона, на них уже работают девять человек, а теперь - внимание: рентабельность всех этих, казалось бы, копеечных безделушек составляет 60%.



Братья имеют прекрасное представление о том, как и куда развиваться, рады партнерам, их главный принцип - честность и порядочность. В них есть что-то непосредственное, и это залог их нынешнего успеха - и будущего - успеха.

Они готовы содействовать в открытии магазинов, торгующих их товарами.



У них есть прекрасная идея создать некий механизм, где будут объединены дизайнеры, продавцы, производство и даже место для благотворительности нашлось (они держат это в секрете и готовы говорить только с тем, кто реально захочет вкладывать вместе с ними средства и усилия в этот замечательный проект).



Они ждут партнеров для расширения бизнеса.



Так что пишите, если вам интересно взаимодействовать с Игорем и Алексеем. Четыре месяца до выхода в ноль, кажется, лучшее доказательство их профессионализма, отличного бизнес-чутья и трудолюбия.