«Хрустальная Турандот» будет вручена в двадцать седьмой раз

XXVII Церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоится в театре им. Евг. Вахтангова 22 октября 2018 года. Церемония традиционно открывает театральный сезон, подводя итоги предыдущего: награды в этот раз получат лучшие театральные премьеры сезона 2017-2018.

Каждая церемония награждения премией «Хрустальная Турандот» – это совершенно особенный музыкальный спектакль, созданный по оригинальному сценарию и исполняемый только один раз. Главной темой грядущего вечера станет прошедший в России летом 2018 года чемпионат мира по футболу. Организаторы напомнят зрителям, что театр – это тоже команда, и если бы существовал театральный чемпионат мира, наша команда артистов оставила бы всех далеко позади.

Церемония откроется выступлением чемпионов мира по аргентинскому танго, после чего будут вручены хрустальные статуэтки победителям в номинациях «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший спектакль» и «Лучшая сценография». Лауреаты станут известны только в ходе вечера.

Специальный приз «За честь и достоинство» будет вручён Станиславу Любшину, который в этом году отметил 85-летие.

Ведут церемонию актриса театра «Сатирикон» Мария Дровосекова и Алексей Кортнев.

Среди почётных гостей церемонии – Марк Захаров, Сергей Женовач, Дмитрий Крымов, Вера Васильева, Игорь Миркурбанов, Вера Алентова, Александра Захарова, Виктор Раков, Ирина Апексимова, Илзе Лиепа и многие другие.

Телеверсию церемонии покажет канал «Культура».

«Хрустальная Турандот» была основана в 1991 году, став первой театральной премией новой России. Своё название она получила в честь легендарного спектакля «Принцесса Турандот» по сказке Карло Гоцци. Вот уже более четверти века премию отличает безупречная репутация, независимость от бюджетов и мнений, экономической и политической ситуации, а церемония вручения является одним из самых престижных и изысканных мероприятий столицы и представляет собой настоящий праздник для всех ценителей театра.

В разное время лауреатами «Хрустальной Турандот» становились Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Римас Туминас. Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Кирилл Серебренников и другие выдающиеся актёры, режиссёры и художники.

Официальный сайт премии http://www.1turandot.ru/

Фото предоставлено пресс-службой премии «Хрустальная Турандот» http://www.1turandot.ru/photo/award/

Фотографы: Ольга Зиновская, Дмитрий Ткаченко, Олег Романов

Сбор гостей в 20.00, дресс-код – black tie.

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