Курс доллара предвещает шок

Одновременный рост курса доллара и цен на нефть стремительно увеличивает риск глобального энергетического шока. Обычно котировки этих активов разнонаправленны, но на этот раз наблюдается обратная картина.

Индекс доллара достиг месячных максимумов, торгуясь в среду к 18:22 мск на уровне 95,23. Официальный курс доллара на 4 октября, согласно данным ЦБ РФ, вырос на 20,23 копейки, до 65,4244 рубля. Курс евро увеличился на 50,81 копейки, составив 75,7353 рубля.

Нефть превысила в среду уровень 85 долларов за баррель Brent на фоне обещанных санкций США в отношении Ирана, которые еще даже не вступили в силу. Однако клиенты Ирана уже судорожно ищут альтернативные источники поставок углеводородов.

Если учесть тот факт, что валюты развивающихся рынков теряют еще больше к доллару, а в американской валюте номинированы цены на нефть, многие страны могут столкнуться с энергетическим шоком, который может иметь более жесткие последствия, чем долговой кризис.

Причем пока не видно оснований для коррекции курса доллара и нефтяных котировок. ФРС продолжает гнуть свою жесткую линию, нефтяной рынок пока не видит, чем компенсировать иранскую нефть.

Пезидент США Дональд Трамп при этом обвиняет в росте цен на нефть страны ОПЕК и Россию. Однако нефтедобывающие страны абсолютно не заинтересованы в критическом росте цен на энергоносители, так как пострадают от этого не меньше потребителей.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил в среду, что посоветовал бы американскому лидеру в поисках виновника роста цен на нефть посмотреть в зеркало.

"У нас была очень хорошая встреча с президентом Трампом в Хельсинки, - цитирует Путина ТАСС. - Но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что если ты хочешь найти виновника роста цен [на нефть], Дональд, то тебе нужно посмотреться в зеркало".

Российский президент напомнил в связи с этим о влиянии геополитических факторов на нефтяные цены.

"Они же есть, они реально играют на рынке, - констатировал он. - Лучше не вмешиваться в эти процессы рыночные, не пытаться получить какие-то конкурентные преимущества за счет политических инструментов и не пытаться регулировать, как в Советском Союзе, цены [на нефть]: это до добра не доводит".

Глава государства отметил, что согласованные с ОПЕК действия фактически являются рыночными инструментами. "Мы только уравниваем спрос и предложение на рынке, вот и все", - констатировал он. "А все остальное - это геополитические факторы, которые влияют на цены", - добавил президент.