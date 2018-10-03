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Культура
Москва, 03.10.2018

Москва в 29-й раз встретит главное теннисное событие года

«Expert Online» 2018
  • Москва в 29-й раз встретит главное теннисное событие года
предоставлено пресс-службой

С 13 по 21 октября в Олимпийском стартует «ВТБ Кубок Кремля» - самое крупное соревно-вание-долгожитель в нашей стране, соревнование мирового уровня, событие, выходящее за рамки спорта. Нигде в мире одновременно в крытом помещении не проходят сразу и муж-ской, и женский теннисный турниры.

Для зрителей, это уникальный шанс увидеть лучших теннисистов планеты собственными глазами в один день. А для россиян поболеть за отечественных теннисов не только по телевизору. Приятным бонусом к спортивным баталиям, прилагаются световое шоу, выступления артистов и вкусные фудкорты.

649a3393.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой
649a3473.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

В этом году болеем за первую ракетку мира Симону Халеп, первую ракетку России Карена Хачанова и Дарью Касаткина. Вообще Кубок Кремля любит рекорды. В 2004 году хозяева первенствовали везде, где только можно. Николай Давыденко и Анастасия Мыскина выиграли в одиночке и в парах, где им помогли также Игорь Андреев и Вера Звонарева. Евгений Кафельников с 1997-го по 2001-й в Москве не знал поражений, установив еще и мировой рекорд по количеству побед на одном турнире подряд.

649a9771.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой
649a9942.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Для покорения новых вершин, необходимо следить за своим здоровьем и поддерживать себя в прекрасной физической форме. Например, недостаток воды в организме влияет на снижение концентрации внимания, что может негативно сказаться на результате важной игры. В этом году, за поддержание водного баланса теннисистов отвечает «Святой Источник» - официальный водный партнер «ВТБ Кубок Кремля».

Продолжаем традиции, создавая новую эпоху!

Билеты на сайте www.kremlincup.ru

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