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Москва, 03.10.2018

Цена на нефть продолжает путь к цифре сто

«Expert Online» 2018

Нефтяной рынок продолжает находиться под прессом ожидания ухода иранской нефти, также инвесторы продолжают оценивать  данные Американского института нефти (API) о запасах в США.

Так на лондонской бирже ICE Futures фьючерсы декабря на нефть марки Brent к 8:16 по московскому времени выросли в цене на $0,03 (0,04%), достигнув показателя в $84,83 за баррель.

Нефть WTI не поддержала положительную динамику и потеряла в цене 0,01 (0,01%), достигнув $75,22 за баррель. По общим итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,07 (0,09%), завершив торги на отметке $75,23 за баррель.

Между тем, аналитики продолжают настаивать, что в ноябре цена на «черное золото» может плавно дойти до стодолларовой отметки, поскольку объемы иранской нефти, которые уйдут с рынка после введения санкций США, будет заменить просто нечем.

При этом, как стало известно накануне, запасы нефти США на минувшей неделе выросли на 907 тыс. баррелей, что может на время стабилизировать ситуацию.

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