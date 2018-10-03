Путин указал США на их главную ошибку

США совершают главную ошибку «всех империй», подрывая доверие к своей национальной валюте - доллару, заявил президент России Владимир Путин. Высказывание прозвучало 3 октября в ходе выступления на пленарной сессии «Российской энергетической недели».

«Это типичная ошибка всех империй. Кажется, все так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет! Они наступают!» — сказал Владимир Путин.

Напомним, к данному моменту ряд стран, включая Россию, Индию, Китай и ряд стран ЕС рассматривают варианты отказа от доллара в пользу других валют.

14 сентября глава ВТБ Андрей Костин выдвинул план по дедолларизации российской экономики на случай запрета со стороны США проводить расчеты в долларах российским банкам. Предложение уже поддержал министр экономического развития Максим Орешкин.