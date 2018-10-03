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Москва, 03.10.2018

Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз

«Expert Online» 2018
  • Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз
Из открытых источников

Прибалтийские портовики, хотя и сохраняют значительную часть угольного транзита из России, могут в ближайшее время окончательно потерять нефтеналивные грузы из РФ, сообщают аналитики  ресурса Newinform.

Также сообщается, что портовики Прибалтики рассчитывали нарастить прибыль за счет ослабления позиций российских портов по данным грузам из-за ремонта на объектах АО «Ростерминалуголь», расположенных в порту Усть-Луга.

Однако, как сообщает портал «КОРАБЕЛ.РУ», российская компания преподнесла прибалтийским конкурентам неприятный сюрприз не только не потеряв позиции, но и нарастив объемы принимаемых грузов.

«Пиковая производительность выгрузки вагонов за три месяца выросла на 4%. За сутки на терминале было выгружено 822 вагона», - сообщает источник, добавив, что показатели достигнуты благодаря модернизации оборудования.

При этом в материале указывается, что прежде в компании, которая установила «неприятный рекорд» для своих прибалтийских конкурентов, рекордным показателем суточной выгрузки считались 798 вагонов.

Отмечается, что данная тенденция сводит практически "на нет" все попытки прибалтийских портов перетянуть на себя грузопоток из российских портов. 

Ранее сообщалось, что из-за негативных выпадов политиков Прибалтики, было принято решение переориентировать российские грузопотоки на порты Усть-Луга.

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