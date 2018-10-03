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Москва, 03.10.2018

Россия не будет участвовать в окололунной программе на условиях США

«Expert Online» 2018

Россия не заинтересуется проектом окололунной станции Gateway в случае участия в нем США на ведущих ролях, сообщает Space News со ссылкой на главу департамента международного сотрудничества «Роскосмоса» Дмитрия Лоскутова.

Чиновник отметил, что Россию не устраивает сам факт единоличного принятие решений в НАСА, тогда как и сама программа позиционируется, как «американская с международным участием».

В этой связи Лоскутов поднял вопрос о роли всех партнеров по программе в руководстве космической лабораторией, а также механизме принятия решений в рамках проекта.

Ранее, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте окололунной станции с США на второстепенных ролях и намерена предложить свой проект.

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