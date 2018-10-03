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Москва, 03.10.2018

Россиян ждут длинные майские и новогодние каникулы

«Expert Online» 2018

Россиян ждут затяжные каникулы на Новый год и майские праздники, соответствующее постановление утвердило правительство РФ. Благодаря переносу выходных дней в 2019 году, на Новый год граждане России будут отдыхать десять дней подряд, в мае — дважды по несколько дней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Так согласно документу суббота и воскресенье 5 и 6 января, а также суббота 23 февраля, которые совпадают с праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая.

В общей сложности на Новый год россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. А вот на праздник День защитника Отечества выходными будут  два дня — 23 и 24 февраля, на Международный женский день — три: с 8 по 10 марта.  В мае россиян ждут пятидневные каникулы — с 1 по 5 мая. На День Победы граждане России будут отдыхать еще четыре дня с 9 по 12 мая.

 

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