США надеются, что комплексов С-300 нет в Сирии

Как заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, США не располагают информацией по поставкам российских систем С-300 в Сирию и надеются, что этого не произошло.

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки системы С-300. Отмечается, что поставки завершились сутки назад, а военные Сирии уже приступили к обучению, на которое понадобится три месяца.

Науэрт, в свою очередь, назвала это «серьезной эскалацией в связи с теми проблемами, которые есть в Сирии».

Напомним, в связи с гибелью российских военных, которые находились в сбитом по вине израильских ПВО самолете Ил-20, президент России Владимир Путин дал поручение оснастить командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления.