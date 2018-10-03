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Москва, 03.10.2018

Странное отношение россиян к доллару объяснили эксперты

«Expert Online» 2018
  • Странное отношение россиян к доллару объяснили эксперты
DPA/TASS

Россияне не верят в укрепление рубля. Согласно опросу ВЦИОМ, респонденты ожидают, что курс доллара к рублю через три месяца поднимется к 72 рублей за доллар, а через год — до 75,8 руб.

При этом свыше 66% россиян хранят свои сбережения в рублях, а в долларах хранит деньги менее 5% населения, 3% — в евро и менее 1% — в иной валюте. При этом 31% респондентов рассказали, что у них нет сбережений.

Такую противоречивую картину эксперты объясняют тем, что у россиян нет достаточных свободных денежных средств для покупки валюты. Риски и издержки "валютного хеджирования" для большинства населения выглядят слишком высокими. Другим фактором объясняющим "странное" финансовое поведение россиян, является "рублевый патриотизм" - здесь могут присутствовать мотивы, которые экономисты могли бы назвать как иррациональные.

Более очевидным выглядит фактор, который связан с недавним негативным опытом панических покупок доллара на уровне курса 90 рублей в конце 2014 года. По мнению экспертов, россияне, наученные горьким опытом потери средств на курсоввых колебаниях, стали осторожнее подходить к валютным транзакциям.

Тем временем, по оценке аналитиков Sberbank CIB, курс доллара может снизиться в октябре до 63 рублей на фоне значительных выплат налогов и дивидендов.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 октября 2018 составляет 65,22 рубля, курс евро на сегодня - 75,22 руб.

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