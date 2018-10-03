Ученые открыли простое средство от старения

Природное вещество физетин, содержащиеся во многих овощах и фруктах, оказывает положительное влияние на продолжительность жизни человека. Результаты исследования ученых из США публикуются на портале EurekAlert.

Сообщается, что физетин снижает количество поврежденных клеток, которые накапливаются с возрастом в организме человека. Как отмечают специалисты, в молодости иммунная система справляется с очищением организма от этих клеток, но по мере старения эта способность ослабевает.

Свойства физетина уже были проверены на грызунах, у которых отметилось при приеме вещества улучшение здоровья и продолжительность жизни. По словам ученых, при правильной дозировки физетина можно продлить период здоровья и жизни у человека, подобрав правильную дозировку.