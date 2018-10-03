В Норвегии признали Крым законной частью России

Крым является законной частью России, заявил глава норвежской делегации Хендрик Вебер.

«Позиция достаточно ясная и четкая. Мы считаем Крым законной частью Российской Федерации», — цитирует РИА новости Вебера, который призвал ЕС, как можно скорее снять санкции с России.

«Для меня санкции — это полная чушь и мы их должны прекратить прямо сейчас... Это разрушает рабочие места, разрушаются компании, другие сферы страдают», — уточнил Вебер.

Напомним, делегация из Норвегии посетила Крым в конце сентября. Общественных деятелей и предпринимателей из Норвегии интересовали бизнес-проекты, которые реализуются на полуострове.