Юбилейный прощальный мировой тур!

Юбилейный концерт к 75-летию Хулио Иглесиаса и 50-летию творческой жизни на сцене состоится 17 октября 2018 года в Государственном Кремлевском Дворце в рамках мирового тура знаменитого артиста!

Неподражаемому Хулио Иглесиасу, которого мировая пресса давно окрестила Великим испанцем и одному из самых влиятельных и продаваемых артистов в истории с более чем 300 миллионами проданных копий альбомов, в этом году исполняется 75 лет! В общей сложности 82 альбома с 1968 года, полвека значимого и поистине гениального творчества, охватывающего 5 континентов и 12 различных языков, смогли утвердить Хулио Иглесиаса как самого успешного латинского артиста, поставив его среди пяти самых успешных музыкантов всех времен! И эти два громких юбилея Хулио Иглесиас отметит со своими поклонниками в рамках масштабного мирового тура!

В начале своей карьеры он легко завоевал песенный Олимп родины, а вскоре двинулся дальше, покоряя страны и континенты. Испанский «певец номер один» гастролировал по всей Европе, срывая овации на самых престижных концертных площадках. Покорение американского континента произошло после его выступления в ЛосАнджелесе со звездами Голливуда и последовавших совместных записей с Дайаной Росс, Стиви Уандером и многими другими знаменитыми артистами. Иглесиас добился своей цели: патриарх американской поп-музыки, маэстро Фрэнк Синатра, пригласил Иглесиаса исполнить вместе с ним песню «Summer Wind». За свою долгую карьеру Хулио Иглесиас завоевал множество выдающихся наград в музыкальной индустрии, в том числе Grammy, Latin Grammy, World Music Award, Billboad Music Award и многие другие. Артист был удостоен премии Латинской Академии звукозаписи как «Человек года – 2001». В Книгу рекордов Гиннесса Хулио Иглесиас попал как единственный обладатель бриллиантового диска, которого он удостоился за более чем 100 миллионов проданных альбомов на шести языках.

Публику покоряет сдержанная манера исполнения певца. Минимум жестов и движений – в центре внимания только голос, погружающий вас в глубины страсти, заставляющий сопереживать радостям и печалям. Иглесиас легко импровизирует, но не меняет «классическое» звучание всеми любимых песен. Любая вещь в его интерпретации моментально узнается слушателями. Определение манеры и стиля исполнения Хулио Иглесиаса давно не вызывает споров: критики сошлись в точной формулировке – «квинтэссенция песен о любви».

Каждый концерт этого элегантного кабальеро проходит в приятной романтической атмосфере. Хулио Иглесиас поет сердцем, для всех сразу и каждого в отдельности.«Меня переполняет страсть. Я пою, чтобы продолжать жить», – признается певец. Концерт в рамках прощального мирового турне, посвященного 75-летию артиста и 50летию творческого пути легендарного и столь любимого российской публикой Хулио Иглесиаса, пройдет на сцене Кремлевского Дворца уже этой осенью. Потрясающий вечер, наполненный любовью и приятной ностальгией, станет незабываемым и удивительным способом сказать маэстро: «До свидания», ведь никто не говорит «до свидания», если не хочет увидеться вновь!