Борьба за Сербию

На Балканах Россия, как прилежный ученик, умело использует китайскую тактику и стратегию мягкой силы.

В этом году исполнилось десять лет с момента заключения соглашения о продаже сербской государственной энергетической компании NIS - Газпрому. При этом, напоминает Bloomberg, сделка была заключена по цене, ниже рыночной.

За десять лет к Газпрому присоединились Газпром Нефть и Лукойл, сейчас и они и есть почти вся сербская энергетика.

Согласно данным Центра изучения демократии (CSD), Сербия удовлетворяет за счет России свои потребности в природном газе на 65%, а по нефти - более чем на 70%.

Второй шаг России в Сербии, по версии Bloomberg, был консолидирующий. Финансовый кризис в 2012-13 гг. в Сербии дал Москве возможность закрепить свое присутствие в этой балканской стране при помощи кредитов и займов, контрактов и инвестиций.

Говоря о конечной цели российской дипломатии в Сербии, Марк Галеотти, специалист по российской политике и директор Центра европейской безопасности (Прага), указывает в исследовании для Совета ЕС по иностранным делам, что Россия стремится создать в Сербии мощную разветвленную сеть союзников и клиентов, при помощи которых она собирается доминировать в этой стране.

В своем исследовании, которое называется: «Западные Балканы перед лицом российской бури», Галеотти пишет как о сильном политическом, так и об экономическом «проникновении» России в Сербию.

АЗС "Газпромнефть" в Сербии Алексей Рюмин/ТАСС



В пример часто ставят Душана Бятовича. Это не только директор Srbijagas, но и заместитель председателя пророссийской политической партии «Социалистическая партия Сербии».

Bloomberg жалуется на нечто вроде дискриминации Запада: в то время, как постепенный «захват» Сербии Россией проходит тихо без какой-либо реакции сербского общества, каждый день можно услышать жаркие споры относительно потенциального вступления Белграда в ЕС.

В августе Министерство европейской интеграции Сербии провело опрос на тему: «Поддерживаете ли вы вступление Сербии в Евросоюз?» Если бы в конце лета провели референдум на тему вступления в ЕС, то 55% сербов высказались бы за интеграцию с объединенной Европой и лишь 21% были бы против.

На Западе эти красноречивые цифры считают доказательством устремлений большинства сербов в Европу, однако реальность намного сложнее простой арифметики.

ЕС является крупнейшим донором Сербии – за последние 16 лет Брюссель перечислил Белграду почти 5 млрд долларов. Причем, речь идет о кредитах, которые не нужно возвращать.

В марте 2012 года Сербия получила статус «страны кандидата. Кроме этого, в Брюсселе считают, что Сербия первой из нынешних балканских стран может вступить в ЕС в 2025 году.

С этой точки зрения, позиции Запада в Сербии должны представляться сильными. Однако реальность совсем иная. Влияние России в этой балканской стране ничуть не слабее западного. Все дело в психологии, считает Bloomberg. Как сказал три года назад после переговоров с Сергеем Лавровым тогдашний сербский президент Томислав Николич, в трудную минуту человек всегда вспоминает о матери. Для Сербии такой матерью является не Западная Европа, а Россия.

Трудно переоценить глубину культурных и религиозных связей между сербским и русским народами. Брюссель несмотря на все попытки изменить соотношение сил в этой области ничего добиться не сумел. За последние пару лет превосходство России в Сербии стало особенно очевидным.

Считается, что возможность Москвы для маневра в регионе ограничивает наличие Хорватии, Албании и Черногории, которые входят в НАТО. Македония, кстати, совсем недавно тоже получила приглашение в альянс.

Сербия остается оплотом России против наступления Запада на Балканах. Хотя прочность этого оплота вызывает вопросы. Из-за России Сербия занимает сейчас главное место в планах США, ЕС и их союзников на юго-востоке Европы. Причем, не следует забывать и о «маленькой Сербии» - Республике Сербской, территориальной единице Боснии и Герцеговины. В ней доминируют сербы и в ней, уверен Bloomberg, быстро распространяется российская мягкая сила.

Говоря об отношениях между Белградом и Москвой, нельзя забывать еще об одном мощном рычаге давления России на Сербию – Косово, по которому у Белграда только один союзник, который может ему реальной помочь. Это, конечно же, Россия.

На Западе понимают, что проигрывают России в борьбе за Сербию, но переломить ход борьбы крайне трудно. Пока, по крайней мере, все попытки Брюсселя сделать это оказывались неудачными.

Кроме Косово, есть еще одна красная черта для Сербии, переступить которую она не намерена. Это санкции против России, которые Белград несмотря на давление со стороны Брюсселя и Вашингтона вводить не намерен.