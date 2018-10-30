Почему цены на бензин могут только расти

Российский премьер пообещал нефтянке заградительные пошлины, если компании вместе с правительством не решат за два дня проблему роста цен на бензин. Аналитики расходятся во мнениях: с одной стороны, с государством спорить сложно, с другой же —скорее всего, не помогут даже пошлины.

Цены на бензин поехали не туда

Дмитрий Медведев 29 октября поручил Минэнерго провести в самые короткие сроки консультации с нефтяными компаниями и через два дня представить решение по ценам на бензин. «Несмотря на принятые меры, все равно в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин», — счел нужным отметить премьер на совещании в правительстве совсем по другой теме (о долгосрочной программе развития железных дорог). Эта тема «не связана с железнодорожным транспортом, но она, тем не менее, волнует огромное количество людей», — подчеркнул он.

«Я хотел бы, чтобы министерство энергетики непосредственно, курирующий вице-премьер провели в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями, где вы бы договорились о том, что будет подготовлен и принят план работы и определенное соглашение по поддержанию сложившихся цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Либо буквально в ближайшие дни мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, для того чтобы ситуация на рынке была более стабильна», — заявил Дмитрий Медведев.

Неделю назад у вице-премьера Дмитрия Козака было совещание, на котором нефтяники изъявили желание повысить стоимость бензина на 4-5 рублей за литр, мотивируя это тем, что компании потеряли 150 млрд руб., напоминает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Учитывая, что правительство принимало меры, сдерживающие цены на бензин, данное заявление не понравилось Дмитрию Медведеву. Сейчас премьер отправил нефтяников «подумать», как разрешить эту ситуацию с двумя разнонаправленными желаниями.

Почему образовалась такая ситуация? Нефтяным компаниям гораздо выгоднее продавать нефть в большем количестве на внешний рынок, объясняет эксперт. Конечно, признает она, мы не знаем всей ситуации, однако правильнее будет предоставить план, где внутренний рынок остается «при своих». Тогда надо добывать больше. Но есть установленные параметры по добыче нефти ОПЕК. Задача действительно, непростая.

Один из вариантов для нефтяных компаний состоит в том, чтобы смириться с тем, что сейчас «недозарабатывается» прибыль с продажи нефти, говорит аналитик. В противном случае, компании получат «привет» от правительства в виде ограничения поставок нефти за рубеж. Но два дня – это очень мало для решения такой сложной задачи.

Скорее всего, ожидает Екатерина Туманова, цены на бензин до конца года будут подниматься, однако в пределах инфляции, да и в 2019 году не будет больших скачков, превышающие средний рост цен по стране. Не было еще ситуации, считает она, когда кто-то пошел бы против правительства и при этом не был наказан.

Не вписались в поворот

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов со своей стороны считает, что для потребителя, вне зависимости от того, к какому соглашению придут правительство и нефтяные компании, итог будет все равно один — рост цен на топливо в рознице в пределах 3-4 рублей уже к середине первого квартала 2019 года. Вопрос заключается лишь в том, за счет чего: повышения акциза в 1,5 раза или закладывания в цены нефтяными компаниями упущенной выгоды?

Первая причина заключается в том, что завершение налогового маневра предполагает постепенную замену экспортных пошлин на НДПИ, таким образом бюджет может получить дополнительные 1,3-1,6 трлн рублей до 2025 года. Но это значит, что и нефтяные компании недополучат те же 1,3-1,6 трлн рублей. А поскольку в нашей стране в руках всего нескольких крупных компаний сосредоточена и добыча, и переработка и розница, то любая упущенная прибыль и убытки в любом случае закладываются в цены топлива для конечного потребителя.

Вторая причина – это то, что новые механизмы сдерживания роста цен предполагают, по сути, сохранение субсидирования перерабатывающей отрасли. Предполагается, что компаниям, которые не будут злоупотреблять экспортом нефтепродуктов и станут сдерживать рост цен на внутреннем рынке, будет предлагаться депфирующий акциз, то есть большая часть упущенной выгоды будет компенсироваться государством. Однако надо учитывать тот факт, что субсидирование нефтепереработки не является чем-то новым: только в прошлом году из федерального бюджета на сдерживание цен был потрачен 1 трлн рублей.

Казалось бы, решение проблемы найдено, но нужно учитывать тот факт, что для того, чтобы компенсировать нефтяным компаниям убытки, государству необходимо получать доход, а основной доход казны формирует именно добывающий сектор. То есть в конечном итоге возвращение нефтяным компаниям части упущенной прибыли все равно формирует и будет формировать предпосылки для повышения цен на топливо. Вопрос заключается лишь в том, а от какой части дохода сейчас государство готово отказаться в целях сдерживания роста цен в рознице.

Третий момент: все то же правительство, которое сейчас призывает нефтяников к альтруизму, уже заявило о намерениях вернуться к политике повышения акцизов. Предполагается, что уже в январе акциз на дизель и бензин вырастет в 1,5 раза, что опять же будет заложено в цены на бензин. Скорее всего, считает Алексей Антонов, заявленная индексация в конечном итоге будет пересмотрена в меньшую сторону и все это будет обставлено как уступка потребителю, но рост все равно будет иметь место.

Четвертый момент, продолжает аналитик, – введение заградительной пошлины на экспорт, которым сейчас правительство грозит нефтяникам, может так же привести к росту цен на внутреннем рынке, поскольку в этом случае им придется компенсировать упущенную выгоду от продажи нефтепродуктов на внешних рынках по более высокой цене. В случае, если при наличии заградительной пошлины цены на внутреннем рынке расти не будут, государству придется выделять из бюджета дополнительные средства на субсидирование нефтепереработки, а эти дополнительные расходы компенсировать за счет иных источников дохода, так что и за такие меры рублем заплатит конечный потребитель.

Так что, заключает Алексей Антонов, каким бы ни был итог противостояния государства и нефтяных компаний, конечному потребителю стоит смириться с тем, что стоимость топлива в рознице будет расти.