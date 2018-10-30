Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 30.10.2018

Эксперты составили рейтинг самых надёжных автомобилей в мире

«Expert Online» 2018

Эксперты одного из специализированных автомобильных журналов США назвали самые надёжные авто в мире.

Проанализировав данные опроса, в котором приняли участие более 500 тыс. человек, они составили сразу несколько рейтингов, разделив все лучшие, по мнению автолюбителей машины, по географическому принципу, передаёт РИА Новости.

Так, среди азиатских автомобилей лидирующие позиции занимают «японцы» - Lexus, Toyota и Mazda, а также произведённый в Южной Корее Subaru. 

В Европе – вне конкуренции Audi, BMW, Mini Cooper, Porsche и Volkswagen. Автолюбители считают, что эти машины не только самые надёжные и удобные в эксплуатации, но и долговечные.

На американском рынке в вопросе надёжности нет равных таким моделям, как Ford, Buick, Lincoln, Dodge и Jeep.

Также эксперты составили отдельный список, в которые вошли самые безопасных автомобили в мире. В ТОП-5 этого рейтинга попали Lexus GX, Toyota Prius C, Mazda MX-5 Miata и Subaru Crosstrek.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы
    2. Италия готовится сделать России неожиданное предложение
      Рим не намерен уступать Брюсселю. В случае необходимости Италия хочет прибегнуть к помощи… России
    3. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу