Эксперты составили рейтинг самых надёжных автомобилей в мире

Эксперты одного из специализированных автомобильных журналов США назвали самые надёжные авто в мире.

Проанализировав данные опроса, в котором приняли участие более 500 тыс. человек, они составили сразу несколько рейтингов, разделив все лучшие, по мнению автолюбителей машины, по географическому принципу, передаёт РИА Новости.

Так, среди азиатских автомобилей лидирующие позиции занимают «японцы» - Lexus, Toyota и Mazda, а также произведённый в Южной Корее Subaru.

В Европе – вне конкуренции Audi, BMW, Mini Cooper, Porsche и Volkswagen. Автолюбители считают, что эти машины не только самые надёжные и удобные в эксплуатации, но и долговечные.

На американском рынке в вопросе надёжности нет равных таким моделям, как Ford, Buick, Lincoln, Dodge и Jeep.

Также эксперты составили отдельный список, в которые вошли самые безопасных автомобили в мире. В ТОП-5 этого рейтинга попали Lexus GX, Toyota Prius C, Mazda MX-5 Miata и Subaru Crosstrek.



