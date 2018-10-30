Борьба за место Меркель началась

Меркель никогда не готовила себе смену. Однако во время своего последнего срока на посту канцлера ей все же пришлось заняться вопросом «престолонаследования».

Едва немцы перевели дух после сенсационного заявления Ангелы Меркель о том, что она не будет баллотироваться на пост лидера христианских демократов, как в Германии начали обсуждать, кто заменит ее на посту лидера правящей партии и правительства. Чаще всего пока можно услышать имена Йенса Спана и Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Фавориты в борьбе за место лидера Христианско-демократического союза (CDU) и, скорее всего, следующего федерального канцлера: министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан и генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза (CDU) Аннегрет Крамп-Карренбауэр малоизвестны за пределами Германии. Как личность, Спан, ярче главной конкурентки. В его пользу молодость – 38 лет. Он - убежденный консерватор, но при этом придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации и не скрывает этого. Что же касается Крамп-Карренбауэр, то ей 55. Она мать троих детей, регулярно ходит в церковь и со стороны очень напоминает домохозяйку. Что же касается политических взглядов, она в отличие от явно правого Спана тяготеет к центру.

Меркель никогда не готовила себе смену. Однако во время своего последнего срока на посту канцлера ей все же пришлось заняться вопросом «престолонаследования». Она остановила свой выбор на Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая раньше возглавляла правительство Саара и пользовалась в этой маленькой земле большой популярностью. Ангела Меркель сделала ее генеральным секретарем CDU и поручила разработать новую программу партии.

Трудно представить двух более непохожих людей. Спан часто появляется на публике небритый. Он живет в фешенебельном районе Берлина с мужем, журналистом по профессии и, по всеобщему мнению, больше похож на Зеленого, чем консерватора. Однако внешность обманчива. Спан – стопроцентный консерватор и правый политик. Он против хиджаба, двойного гражданства, роста налогов. А еще он – ярый критик политики открытых дверей, которую до сих пор защищает Ангела Меркель и, кстати, Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Его откровенность завоевала ему много сторонников в партии христианских демократов, причем, не только в ее молодежной организации. В бундестаг и в исполком CDU он пробился сам, вопреки намерениям Ангелы Меркель. Он быстро завоевал популярность. В результате Меркель назначила его в 15-м году заместителем министра финансов, а в новом правительстве доверила ему пост министра здравоохранения. Можно утверждать, что если Йенс Спан возглавит сначала CDU, а затем и правительство ФРГ, то и партия, и страна после многолетнего «центристского» правления Меркель уйдет вправо.

Шансы Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую часто называют АКК, выше. Несмотря на то, что ее также часто называют МиниМеркель, она обладает собственным мнением, не всегда совпадающим с мнением канцлера, и всегда откровенно высказывает его. В том числе, и шефине.

АКК, по первой профессии, кстати, юрист, не только занимается повседневной жизнью партии, но и, по настоянию Ангелы Меркель, разрабатывает ее новую программу. Она – сторонница традиционных сексуальных отношений и выступает против однополых браков

Аннегрет Крамп-Карренбауэр имеет солидный опыт избирательной борьбы. Причем, в ее послужном списке немало побед, что является еще одним ее преимуществом перед Спаном. К примеру, именно она остановила на выборах в Сааре в начале года тогдашнего лидера социал-демократов Мартина Шульца, который был тогда на явном подъеме и которого многие прочили зимой в будущие канцлеры Германии.

До ежегодной конференции христианских демократов, на которой должны состояться выборы нового лидера партии, еще почти два месяца. Конечно, в борьбу между Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Йенсом Спаном может вмешаться третий, но при данном раскладе сил можно говорить, что христианским демократам придется выбирать между дальнейшим направлением, в котором будет двигаться CDU: продолжит ли она центристский маршрут Ангелы Меркелоь или свернет вправо.