Климкин потребовал от украинцев сдать российские паспорта

Павел Климкин – глава МИД Украины – призвал всех своих соотечественников сдать российские паспорта.

Министр иностранных дел «незалежной» считает, что пришло время вести дискуссию о возможности иметь несколько гражданств. Однако он подчеркнул, что если речь идёт о гражданстве РФ, то говорить здесь вообще не о чем. По его мнению, те, у кого сейчас есть российские паспорта, должны их как можно скорее их сдать.

«По гражданствам других государств – давайте решать», – цитирует Климкина «Европейская правда».

Кроме того, глава МИД Украины напомнил, что наличие паспортов других стран накладывает на украинцев целый ряд ограничений. В частности, с двойным гражданством нельзя занимать руководящие должности в правительстве и избираться в Верховную Раду.

Напомним, согласно законодательству Украины, граждане этой страны могут иметь только гражданство «незалежной».