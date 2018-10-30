Курс доллара готовят к обвалу

Сильный доллар становится большой проблемой для администрации Трампа и в ближайшее время ее будут решать, несмотря на жесткую денежную политику ФРС, утверждает Daily Reckoning.

Курс доллара во вторник утром растет по отношению к мировым валютам. По состоянию на 8.10 мск индекс доллара рос на 0,1%, до 96,66 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,1381 доллара с 1,1372 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 112,72 иены за доллар со 112,37 иены на прошлых торгах, сообщает ПРАЙМ.

Как отмечает издание, и Белый дом и минфин США уверены, что укрепление курса доллара не позволяет американской экономике реализовать весь свой потенциал. При этом у Казначейства есть собственные инструменты, которые позволят не прибегать к прямому давлению на руководство ФРС, а добиться снижения курса американской валюты с помощью прямых интервенций на рынке.

Для этих целей могут использоваться Стабилизационный фонд (ESF). Важно отметить, что ESF находится полностью вне контроля Конгресса. Это значит, что Казначейство может в любой момент вмешаться в ситуацию на валютном рынке.

Сегодня ESF имеет чистые активы около 40 миллиардов долларов. По мнению издания, этого вполне достаточно, чтобы провести интервенции против отдельных валют и самое подходящее время для этого - середина ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы.

Главной целью валютной манипуляции со стороны США станет китайский юань, который в последние дни достиг 10-летнего минимума к доллару. Это является крайним раздражителем для администрации Трампа.

Ранее, в сентябре, посол Китая в США Цуй Тянькай рассказал, что в ходе переговоров по торговле Вашингтон предлагал сделку по ослаблению курса доллара к юаню по образцу договора Plaza Accord середины 80-х. Однако Пекин категорично отверг это предложение.

Однако и евро "непозволительно" сильно ослаб к американской валюте и в случае решительных мер властей США он может скоро вернуться на уровни 1,20-1,30 долларов за евро.

Ставки для Трампа высоки, так как он твердо намерен участвовать в выборах 2020 года. Фискальный стимул постепенно угасает и ослабление доллара может стать новым рычагом, который поддержит высокие темпы роста экономики США, резюмирует DR.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 октября 2018 года составляет 65,63 рубля, курс евро на сегодня равен 74,66 рубля.