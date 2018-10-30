Лавров рассказал о характере русофобии на Западе

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – рассказал о характере русофобия, которая пользуется сейчас большой популярностью на Западе.

По его мнению, она была создана искусственно, передаёт «Экономика сегодня».

При этом министр иностранных дел РФ считает, что антироссийскую риторику, прежде всего, активно навязывают гражданам США. И делается это, в первую очередь, через СМИ, которые повсеместно распространяют ложь и фейковые новости.

«Звучат голословные обвинения, а журналисты эту информацию активно тиражируют, – подчеркнул Лавров. – Однако весь этот поток лживой информации вообще не имеет под собой никакой доказательной базы».

Кроме того, глава МИД РФ, отметил, с нашей страной лучше договариваться равноправно и по-честному.

«С нами дружить вовсе не обязательно, мы в друзья никому не набиваемся, но уважать Россию необходимо», – резюмировал Лавров.