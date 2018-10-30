Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 30.10.2018

На нефтебазе в Югре полыхает сильный пожар на площади 1 тыс. квадратных метров

«Expert Online» 2018

На нефтеперерабатывающей станции, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), полыхает пожар.

Согласно предварительной информации, на станции произошёл разлив нефти сразу из двух резервуаров, после чего «чёрное» золото загорелось на площади 1 тыс. квадратных метров, передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в МЧС.

В свою очередь ТАСС сообщает, что площадь пожара составляет 5 тыс. квадратных метров. Есть информация о пострадавших. Предположительно, несколько человек получили травмы.

Между тем агентство «Интерфакс» уточняет, что у пострадавших диагностированы ушибы и травмы позвоночника.

По предварительным данным, рабочие нарушили технику безопасности во время работ на резервуаре, чем спровоцировали пожар. В настоящее время на месте ЧП работают расчёты МЧС. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы
    2. Италия готовится сделать России неожиданное предложение
      Рим не намерен уступать Брюсселю. В случае необходимости Италия хочет прибегнуть к помощи… России
    3. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу