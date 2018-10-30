На нефтебазе в Югре полыхает сильный пожар на площади 1 тыс. квадратных метров

На нефтеперерабатывающей станции, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), полыхает пожар.

Согласно предварительной информации, на станции произошёл разлив нефти сразу из двух резервуаров, после чего «чёрное» золото загорелось на площади 1 тыс. квадратных метров, передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в МЧС.

В свою очередь ТАСС сообщает, что площадь пожара составляет 5 тыс. квадратных метров. Есть информация о пострадавших. Предположительно, несколько человек получили травмы.

Между тем агентство «Интерфакс» уточняет, что у пострадавших диагностированы ушибы и травмы позвоночника.

По предварительным данным, рабочие нарушили технику безопасности во время работ на резервуаре, чем спровоцировали пожар. В настоящее время на месте ЧП работают расчёты МЧС. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.