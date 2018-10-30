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Москва, 30.10.2018

Названы уникальные особенности новейшей российской авиабомбы

«Expert Online» 2018

Владимир Лепин – гендиректор «Техмаша» – рассказал об уникальных особенностях отечественной авиабомбы «Дрель».

По его словам, она способна планировать, так как управляемые элементы позволяют ей корректировать конечный маршрут движения и более эффективно поражать выбранные цели, передаёт сайт телеканала «Звезда».

При этом Лепин подчеркнул, что отличительная особенность новой бомбы – высокая точностью попадания. Кроме того, на «Дрели» установлена система самоликвидации. То есть, если конкретная цель не подорвана, бомба взрывается сама уже через несколько секунд после промаха, вероятность которого ничтожна мала.

Предполагается, что «Дрель» поставят в российскую армию уже в начале 2019 года.

Ранее сообщалось, что накануне гендиректор «Техмаша» анонсировал создание новейшей российской авиационной ракеты «Монолит», которая предназначена для боевых самолётов и вертолётов.

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