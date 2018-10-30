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Москва, 30.10.2018

Путин оценил избирательную систему России

«Expert Online» 2018

Владимир Путин – глава российского государства – оценил избирательную систему, которая функционирует в нашей стране.

По его мнению, она отвечает запросу общества на чёткость, оперативность и беспристрастность, передаёт РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что во время любых выборов, проходящих в РФ, избиркомы находятся в центре внимания всей страны, в том числе кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ, а также обычных граждан.

«И все ждут от избирательных комиссий четкой, слаженной, оперативной, а главное беспристрастной работы. Убежден, что наша избирательная система, прежде всего, люди, которые в ней трудятся, полностью отвечают требованию общества», – резюмировал Путин.

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