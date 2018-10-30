Российский экипаж судна «Норд» обменяли на украинских моряков

Семеро российских моряков с задержанного на Украине судна «Норд» обменяны на семерых украинских моряков, которые находились в нашей стране.

По словам Алексея Зловедова - пресс-секретаря уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой - наши соотечественники уже вернулись на родину, передаёт ТАСС.

При этом отмечается, что Владимир Горбенко – капитана «Норда», в отношении которого возбуждено уголовное дело - остаётся на Украине.

Напомним, российский сейнер «Норд» был задержан Погранслужбой Украины в Азовском море 25 марта 2018 года. При этом у всех членов экипажа были паспорта граждан РФ, а само судно состояло в российском реестре. Однако пограничники «незалежной» отказалась признавать российское гражданство жителей Крыма, обвинив их в «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».