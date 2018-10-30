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Москва, 30.10.2018

Forbes: санкции Трампа против Ирана принесли большую победу России

«Expert Online» 2018
  • Forbes: санкции Трампа против Ирана принесли большую победу России
Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Санкции США против Ирана позволили России одержать большую победу, пишет Forbes. Это произошло, потому что Саудовская Аравия теперь вынуждена договариваться по балансировке нефти именно с Москвой, а не с Тегераном. Хотя именно Иран подходил на роль союзника Эр-Рияда по контролю за ценами больше, учитывая сверхнизкую себестоимость иранской нефти.

Начиная с 2017 года, когда была заключена нефтяная сделка, Саудовская Аравия и ОПЕК вынуждены считаться с сильной позицией Москвы: "работайте с нами или соглашение развалится", отмечает издание.

Иран мог бы заменить Москву в переговорном процессе внутри ОПЕК и тогда Россия не смогла бы настаивать на том объеме производства нефти, который ей необходим в определенный момент. Но теперь Тегеран не сможет взять на себя эту роль.

Хотя Иран производит примерно в два раза меньше нефти, чем Россия, низкая себестоимость позволяет легко сокращать и наращивать объемы добычи черного золота.

Так, в 2016 году ОПЕК предоставил Ирану освобождение от квот после отмены ряда антииранских санкций. Тегеран очень быстро нарастил добычу нефти с 2,8 до 3,8 млн баррелей в сутки.

Теперь "вакуум власти" на нефтяном рынке займет Россия, утверждает Forbes. Санкции США против Ирана привели к беспрецедентному союзу Москвы и Эр-Рияда. Именно в этих столицах будут решаться ключевые вопросы мировой нефтяной повестки.

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