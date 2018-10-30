Forbes: санкции Трампа против Ирана принесли большую победу России

Санкции США против Ирана позволили России одержать большую победу, пишет Forbes. Это произошло, потому что Саудовская Аравия теперь вынуждена договариваться по балансировке нефти именно с Москвой, а не с Тегераном. Хотя именно Иран подходил на роль союзника Эр-Рияда по контролю за ценами больше, учитывая сверхнизкую себестоимость иранской нефти.

Начиная с 2017 года, когда была заключена нефтяная сделка, Саудовская Аравия и ОПЕК вынуждены считаться с сильной позицией Москвы: "работайте с нами или соглашение развалится", отмечает издание.

Иран мог бы заменить Москву в переговорном процессе внутри ОПЕК и тогда Россия не смогла бы настаивать на том объеме производства нефти, который ей необходим в определенный момент. Но теперь Тегеран не сможет взять на себя эту роль.

Хотя Иран производит примерно в два раза меньше нефти, чем Россия, низкая себестоимость позволяет легко сокращать и наращивать объемы добычи черного золота.

Так, в 2016 году ОПЕК предоставил Ирану освобождение от квот после отмены ряда антииранских санкций. Тегеран очень быстро нарастил добычу нефти с 2,8 до 3,8 млн баррелей в сутки.

Теперь "вакуум власти" на нефтяном рынке займет Россия, утверждает Forbes. Санкции США против Ирана привели к беспрецедентному союзу Москвы и Эр-Рияда. Именно в этих столицах будут решаться ключевые вопросы мировой нефтяной повестки.