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Москва, 30.10.2018

США находятся на грани гражданской войны

«Expert Online» 2018

Один из профессоров Гарвардского университета считает, что следующие выборы президента США могут привести к окончательному расколу в американском обществе и началу новой гражданской войны на территории страны.

По его мнению, все последние годы в США идёт значительное усиление внутренних противоречий, также обостряется так называемый «культурный конфликт». Всё это, прежде всего, отражается в американском сегменте Интернета, передаёт РИА Новости.

При этом учёный считает, что с приближением промежуточных выборов в американских Конгресс «война», которая пока бушует в Сети, всё больше разгорается и в любой момент может вызвать реальные столкновения на улицах городов США.

Кроме того, предвестником будущей гражданской войны в Соединённых Штатах может стать инцидент с рассылкой посылок с бомбами, которые недавно получили Джордж Сорос, Барак Обама, а также Билл и Хиллари Клинтон.

В свою очередь историки Техасского университета, анализируя ситуацию в США, приходят к заключению, что, несмотря на то, что поводы для беспокойства имеются, а во главе страны сейчас находится президент «хам» и слабое правительство, до гражданской войны в Штатах ещё всё-таки далеко.

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