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Москва, 30.10.2018

Тимошенко сделала целый ряд важных заявлений

«Expert Online» 2018

Юлия Тимошенко – глава украинской партии «Батьковщина» в ходе презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав «незалежной» – сделала ряд важных заявлений.

В частности, она объявила о начале формирования военного кабинета, который способен будет справляться с любыми вызовами в том числе извне, передаёт РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что новый кабинет, состав которого будет обнародован перед президентскими выборами, займётся детальной разработки стратегии мира на Украине. Кроме того, Тимошенко заявила, что считает Минские соглашения недостаточными для завершения конфликта в Донбассе.

Также лидер «Батькивщины» убеждена, что вопрос о вступлении «незалежной» в НАТО должен быть закреплён в Конституции страны и решён на всеукраинском референдуме.

«Решать такой вопрос должен народ, а не депутаты в зале Верховной Рады», – резюмировала Юлия Тимошенко.

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