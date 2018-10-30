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Москва, 30.10.2018

Тимошенко сделала важное заявление по Крыму и Донбассу

«Expert Online» 2018

Юлия Тимошенко – лидер партии «Батькивщина» – заявила, что в случае своей победы на президентских выборах будет добиваться от России компенсации убытков, которые наша страна якобы нанесла «незалежной» из-за утраты Донбасса и Крыма.

По её словам, Москва должна выплатить Киеву за это более 100 млрд евро, передаёт РИА Новости.

При этом она пояснила, из чего складывается эта сумма. Если все пострадавши граждане Украины «подадут иски против государства-агрессора», отметила Тимошенко, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, как раз составит около 100 млрд евро или даже больше.

«Цель моей команды добиться от России компенсации за ущерб, который она нанесла нашим гражданам, бизнесу и государству в целом», – подчеркнула лидер «Батькивщины».

Кроме того, она считает, что материальную компенсацию должны получить все украинские военные, получившие ранения в Донбассе, а также семьи погибших в вооружённом конфликте и переселенцы.

«И, конечно же, обязательно должна быть проведена инвентаризация убытков, которые понесли граждане и государство», – резюмировала Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в ходе сегодняшней презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины Юлия Тимошенко сделала целый ряд важных заявлений. Среди прочих она заявила, что Минские соглашения являются недостаточными для установления мира в Донбассе.

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