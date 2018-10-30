В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – прокомментировал ситуацию с цена на бензин в России.

По словам представителя Кремля, с вопросами по этой теме надо обращаться к правительству, передаёт RT.

При этом он Песков подчеркнул, что в Кремле, безусловно в курсе того, что цены на бензин в ближайшее время могут вырасти.

«Но это, скажем так, тема, которая сейчас тщательно отслеживается, но в данном случае именно Кабмин этим занимается», – резюмировал Песков, добавив, что в настоящее время принимаются очень активные меры в этом направлении.

Напомним, ранее стало известно, что до конца 2018 года цены на бензин на АЗС страны могут вырасти сразу на 4-5 руб. за 1 литр.

В свою очередь глава Кабмина Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что дал поручение чиновникам Минэнерго РФ провести консультации с нефтяными компаниями для того, чтобы стоимость на «чёрное» золото на внутреннем рынке удалось сохранить на нынешнем уровне.

Если это произойдёт то, цена на бензин пока не изменится.