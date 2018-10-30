В Минстрое заявили о «поплывших» показателях по ипотеке

Владимир Якушев – глава Минстроя рассказал о «поплывших показателях» в национальном проекте по ипотеке.

По его мнению, если в нацпроекте ставили процентную ставку по ипотеке 9,5%, то эти показатели вряд ли сохранятся, переда «Газета. Ru».

«Что дальше будет происходить на рынке ипотеки, зависит от многих факторов – прежде всего, от экономической ситуации», – резюмировал чиновник, добавив, что данный проект администрирует Минфин РФ.

Ранее сообщалось, что 22 октября Сбербанк официально объявили о повышении ставки по ипотечным кредитам на 0,4-0,6 %. По мнению экспертов, это решение крупнейшего российского банка должно оживить ипотечный рынок.