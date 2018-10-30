Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 30.10.2018

В Мурманске затонул плавучий док – один из крупнейших в мире

«Expert Online» 2018

В ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе, расположенном в Мурманске, затонул плавучий док ПД-50.

Авария с одни из самых крупных доков в мире произошла, когда из него выходил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на местные СМИ, во время случившегося рухнули два башенных крана. При этом отмечается, что один из них упал на авианосец.

В настоящее время известно о четырёх пострадавших – они упали в воду. Все пострадавшие госпитализированы в одну из местных клиник.  Один из них находится в тяжёлом состоянии. Ещё у трёх человек диагностировано состояние средней тяжести.

Согласно предварительной информации, причина аварии – внезапное отключение электроэнергии. Из-за этого в электросети выключились насосы. Сразу после этого док ушёл под воду.

Сам крейсер «Адмирал Кузнецов» не пострадал. В настоящее время он отбуксирован отбуксировали на место стоянки своей постоянной стоянки.

Корпус корабля уже осмотрели специалисты. По их словам никаких неполадок не выявлено. Кроме того, они подчеркнули, что на сроки ремонта крейсера инцидент никак не повлияет, уточняет РИА Новости.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» с середины сентября 2018 года находится на плановом доковом ремонте, который проходит на 82-м заводе. Ремонт планируется завершить в 2021 году.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы
    2. Италия готовится сделать России неожиданное предложение
      Рим не намерен уступать Брюсселю. В случае необходимости Италия хочет прибегнуть к помощи… России
    3. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу