В Мурманске затонул плавучий док – один из крупнейших в мире

В ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе, расположенном в Мурманске, затонул плавучий док ПД-50.

Авария с одни из самых крупных доков в мире произошла, когда из него выходил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на местные СМИ, во время случившегося рухнули два башенных крана. При этом отмечается, что один из них упал на авианосец.

В настоящее время известно о четырёх пострадавших – они упали в воду. Все пострадавшие госпитализированы в одну из местных клиник. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Ещё у трёх человек диагностировано состояние средней тяжести.

Согласно предварительной информации, причина аварии – внезапное отключение электроэнергии. Из-за этого в электросети выключились насосы. Сразу после этого док ушёл под воду.

Сам крейсер «Адмирал Кузнецов» не пострадал. В настоящее время он отбуксирован отбуксировали на место стоянки своей постоянной стоянки.

Корпус корабля уже осмотрели специалисты. По их словам никаких неполадок не выявлено. Кроме того, они подчеркнули, что на сроки ремонта крейсера инцидент никак не повлияет, уточняет РИА Новости.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» с середины сентября 2018 года находится на плановом доковом ремонте, который проходит на 82-м заводе. Ремонт планируется завершить в 2021 году.



