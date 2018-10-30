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Москва, 30.10.2018

В Татарстане задержали боевиков ИГ, готовивших серию терактов в крупных городах России

«Expert Online» 2018

Сотрудники ФСБ совместно с бойцами подразделений МВД РФ и Росгвардии задержали членов законспирированной террористической ячейки, которая связанна с «Исламским государством»*.

Один из террористов был задержан в Набережных Челнах с оружием в руках. Также были проведены задержания ещё 6 террористов и 11 граждан, попавших под их влияние, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в Центре общественных связей ФСБ, в ходе обысков у задержанных изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также литература, видеоматералы и атрибутика ИГ.

Уже установлено, террористы собирались совершить несколько террористических атак в крупных городах РФ, после чего они планировали отправиться в Сирию, где должны были влиться в ряды боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которого на территории нашей страны запрещена.

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