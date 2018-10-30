Юань подошел к знаковой исторической отметке

Китайский ЦБ планомерно придерживается политики ослабления национальной валюты – курс юаня достиг десятилетнего минимума. Это промежуточный итог разворачивающихся сейчас событий, которые вполне могут затронуть Россию.

Добро пожаловать в 2008 год

Курс китайского юаня опустился на торгах во вторник, 30 октября 2018 года, на 0,28%, что стало минимумом за последние 10 лет, сообщило агентство «Прайм». Народный банк Китая установил средний обменный курс на уровне 6,9574 юаня за доллар, что на 197 пунктов больше, чем в понедельник, когда курс составил 6,9377. Фиксинг вторника оказался минимальным с 21 мая 2008 года.

На фоне продолжающейся торговой войны курс китайской валюты снижается с начала года. Но власти страны, в том числе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару, сразу на 3% — с 6,2 до 6,4, что потрясло мировые фондовые рынки. И хотя китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня, в дальнейшем произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.

Действия китайского Центробанка вполне понятны: регулятор предпринимает действия, чтобы защитить свой рынок от новых повышений американской процентной ставки и вероятных последствий торговых войн, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Смягчая свою валюту, китайский ЦБ дает компаниям-экспортерам серьезное преимущество. Одновременно НБК стимулирует внутреннее производство, чтобы избежать разрыва в условиях работы между экспортерами и компаниями, ориентированными на внутренний спрос.

Кроме того, ведется кропотливая работа по выравниванию условий в банковском секторе. Все это сделано для того, чтобы экономика Китая не теряла темпы роста в усложнившихся мировых условиях работы. По оценке Бодровой, не исключено, что пара доллар/юань в перспективе ближайших трех месяцев сохранит тренд на повышение и проследует к области 7,10-7,15 за доллар.

Китайская валюта близка к тому, чтобы впервые с кризиса 2008 года преодолеть важную психологическую отметку 7 юаней за доллар, и причин на самом деле несколько, соглашается аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Доллар укрепляется по отношению к основным валютам уже давно, благодаря налоговой реформе Трампа и повышению процентных ставок ФРС, и в текущем году падение юаня лишь ускорилось после ввода 10% пошлин на китайские товары. Таким образом, произошла закономерная реакция рынка, позволившая практически нивелировать меры американского президента.

Однако регулятор КНР не сидел без дела и периодически проводил валютные операции для защиты своей валюты от особо резкого падения, ведь на самом деле в сильном снижении ее стоимости не заинтересованы ни США, ни Китай, говорит эксперт. Дешевый юань принесет гораздо больше вреда экономике, чем пользы. Затянувшееся ослабление китайской валюты пугает иностранных инвесторов и мотивирует их выводить распродавать локальные активы и выводить капитал из страны. Аналогичной модели поведения придерживаются и граждане страны, желающие защитить свои сбережения от обесценивания. Индекс Шанхайской биржи рухнул на 30% с начала года, а рост ВВП обещает замедлиться и остаться на уровне 2017 года — 6,5%.

Под угрозой – цены на нефть

Ситуация может значительно ухудшиться, полагает Михаил Мащенко, если Трамп сдержит обещание и увеличит пошлины на 25% в январе следующего года. В этом случае китайским экспортерам придется значительно сократить производство и количество рабочих мест, для того чтобы остаться «на плаву». Это, разумеется, отразится на экономике КНР, основного потребителя сырья и приведет к падению, в том числе, и нефтяных цен.

Курсы валют действительно являются важным инструментом борьбы в торговых войнах, признает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова. Слабая национальная валюта, с одной стороны, снижает цены на экспортируемые товары на внешних рынках, с другой – приводит к удорожанию импорта. И современные реалии таковы, что в мире практически не осталось желающих обладать крепкими национальными валютами. Немногие центробанки сегодня осмеливаются проводить ужесточение монетарной политики. ФРС США – в их числе, и повышение процентных ставок уже не первый год поддерживает доллар, однако Трамп, который сам является инициатором торговых войн, политику ФРС осуждает и то и дело активно выражает неудовольствие слишком крепким долларом.

Что касается юаня, то, указывает эксперт, несмотря на ряд позитивных реформ, затронувших финансовый сектор КНР, экономика этой страны во многом все еще регулируется административно, вследствие чего объективно судить о процессах, происходящих в ней, бывает проблематично. Однако в любом случае фундаментальные предпосылки для падения китайской валюты есть: торговые войны, замедление темпов экономического роста КНР, отток капитала с развивающихся рынков не могли не повлиять на курс юаня.

Китай играет важную роль в мировой экономике и международной торговле, и падающий юань может «потянуть» за собой валюты многих других государств, уверена Жанна Кулакова. Особенно пострадают те, чей экспорт завязан на КНР – в основном это страны Юго-Восточной Азии. Однако и Россию это тоже может затронуть, тем более что проблемы в КНР могут еще больше снизить аппетиты к риску на глобальном рынке. Следствием этого может стать усиление перетока капитала с развивающихся рынков в развитые, что приведет к падению валют развивающихся стран и подорожанию так называемых «защитных» активов: золота, японской иены, швейцарского франка, а также доллара США. Кроме того, девальвация юаня может негативно сказаться на мировых ценах на сырье, подтверждает она, поскольку Китай является крупным импортером многих сырьевых товаров.