БЕРЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ «ШКОЛЫ СВОРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ»

Московский театр «Школа современной пьесы» совместно с Российским домом науки и культуры в Берлине открывает 1 декабря свой берлинский филиал
Российский Дом в Берлине и Московский театр «Школа современной пьесы» связывает давняя дружба и творческие контакты. На сцене Российского Дома идет легендарный спектакль «А чой-то ты во фраке?», поставленный художественным руководителем «Школы» Иосифом Райхельгаузом, который является почти точной калькой спектакля, идущего на сцене театра в Москве. В московском «Фраке» принял участие артист из Германии Геннадий Ткаченко-Папиж. Сам Иосиф Райхельгауз – частый гость Российского дома, регулярно проводящий для берлинской публики свои творческие вечера. Театр «Школа современной пьесы» неоднократно гастролировал в Берлине по приглашению Российского Дома. И вот теперь партнеры совершают качественный прорыв в германско-российских отношениях: «Школа современной пьесы» открывает Берлинскую сцену. Это значит, что ежемесячно московский театр будет играть 2 спектакля в Берлине. Зрители смогут приобретать билеты на отдельный спектакль или абонемент на сезон. Проект стартует 1 декабря 2018 года.
Цель проекта.
Пропаганда традиций русского театра в Европе, привлечение к современному российскому театральному искусству германской публики, как русскоязычной диаспоры, так и немецкоговорящей аудитории.
Задача проекта.
Создание стационарно действующего театрального организма путем показа репертуарных спектаклей «Школы современной пьесы» на постоянной основе.
Уникальность проекта.
Впервые в истории российский драматический театр открывает филиал за рубежом: начиная с сезона 2018/2019 года Московский театр «Школа современной пьесы» будет регулярно играть спектакли своего репертуара на сцене Российского Дома в Берлине. Кроме того, планируются совместные постановки с участием российских и немецких артистов.
Идея проекта.
В наши дни, когда нагнетается напряженность в международных отношениях, когда начинают всерьез поговаривать о «холодной войне», когда становится все более реальной угроза возвращения биполярности в расстановке геополитических сил, именно на деятелях культуры лежит гуманитарная миссия сохранения связей между странами, миролюбивости и сотрудничества.
Лозунг проекта:
БЕРЛИНСКАЯ СЦЕНА, А НЕ БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА
Berlin-Szene, nicht die Berliner Mauer
Репертуар сезона 2018/2019 гг.
1 декабря Открытие филиала «Школы современной пьесы» и премьера спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина»
17 января «Русское горе… от ума»
18 января «Вредные советы»
8 февраля «Дом»
9 февраля «Шинель/Пальто»
15 марта «Умер-шмумер лишь бы был здоров»
16 марта «Дурочка и зэк»
19 апреля «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное»
20 апреля «Город»
4 мая «Фрейд»
5 мая «Вечер театральной байки»