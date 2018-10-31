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Культура
Москва, 31.10.2018

БЕРЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ «ШКОЛЫ СВОРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ»

«Expert Online» 2018
  • БЕРЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ «ШКОЛЫ СВОРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ»
предоставлено пресс-службой

Московский театр «Школа современной пьесы» совместно с Российским домом науки и культуры в Берлине открывает 1 декабря свой берлинский филиал

Российский Дом в Берлине и Московский театр «Школа современной пьесы» связывает давняя дружба и творческие контакты. На сцене Российского Дома идет легендарный спектакль «А чой-то ты во фраке?», поставленный  художественным руководителем «Школы» Иосифом Райхельгаузом, который является почти точной калькой спектакля, идущего на сцене театра в Москве.  В московском «Фраке»  принял участие артист из Германии Геннадий Ткаченко-Папиж. Сам Иосиф Райхельгауз – частый гость Российского дома, регулярно проводящий для берлинской публики свои творческие вечера.  Театр «Школа современной пьесы» неоднократно гастролировал в Берлине по приглашению Российского Дома. И вот теперь партнеры совершают качественный прорыв в германско-российских отношениях: «Школа современной пьесы» открывает Берлинскую сцену. Это значит, что ежемесячно московский театр будет играть 2 спектакля в Берлине. Зрители смогут приобретать билеты на отдельный спектакль или абонемент на сезон. Проект стартует 1 декабря 2018 года.

Цель проекта.

Пропаганда традиций русского театра в Европе, привлечение к современному российскому театральному искусству германской публики, как русскоязычной диаспоры, так и немецкоговорящей аудитории.

Задача проекта.

Создание стационарно действующего театрального организма путем показа репертуарных спектаклей «Школы современной пьесы» на постоянной основе.

Уникальность проекта.

Впервые в истории российский драматический театр открывает филиал за рубежом: начиная с сезона 2018/2019 года Московский театр «Школа современной пьесы» будет регулярно играть спектакли своего репертуара на сцене Российского Дома в Берлине.  Кроме того, планируются совместные постановки с участием российских и немецких артистов.

Идея проекта.

В наши дни, когда нагнетается напряженность в международных отношениях, когда начинают всерьез поговаривать о «холодной войне», когда становится все более реальной угроза возвращения биполярности в расстановке геополитических сил, именно на деятелях культуры лежит гуманитарная миссия сохранения связей между странами, миролюбивости и сотрудничества.

Лозунг проекта:

БЕРЛИНСКАЯ СЦЕНА, А НЕ БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА

Berlin-Szene, nicht die Berliner Mauer 

Репертуар сезона 2018/2019 гг.

1 декабря  Открытие филиала «Школы современной пьесы» и премьера спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина»

17 января  «Русское горе… от ума»

18 января  «Вредные советы»

8 февраля  «Дом»

9 февраля  «Шинель/Пальто»

15 марта «Умер-шмумер лишь бы был здоров»

16 марта «Дурочка и зэк»

19 апреля «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное»

20 апреля «Город»

4 мая «Фрейд»

5 мая «Вечер театральной байки»

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