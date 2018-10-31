Calltouch проведет масштабную конференцию Callday 2018 для интернет-маркетологов и digital-специалистов

20 ноября в «Известиях Hall» пройдет V юбилейная конференция, посвященная маркетингу, новым рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках.

В этом году компания Calltouch соберет на одной площадке 1 200 специалистов в сфере digital-маркетинга и проведет онлайн-трансляцию мероприятия на 10 000 человек. На конференции соберутся представители таких компаний, как Google, Яндекс, Calltouch, Hoff, ГК «ПИК», Рольф Центр, МодульБанк, YouDo, Robomed и многие другие. Специалисты обсудят создание единой экосистемы бизнеса и разработку решения для автоматизации процессов компании.

Программа конференции состоит из двух блоков: первый посвящен технологиям, второй – кейсам. В рамках первой части спикеры рассмотрят тренды 2018-2019 гг., обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут глобальные изменения в Яндекс.Директе. Вторая часть раскроет секреты успешного бизнеса. Дилерский центр «Рольф Центр» расскажет об антикризисном реагировании на снижение количества обращений, Модульбанк – как запустить клиентоориентированный сервис, Hoff – о создании единой экосистемы бизнеса в рамках одной компании, ГК ПИК – об автоматизации оффлайн-рекламы, Открытая клиника – об обслуживании пациентов в эпоху цифровой трансформации.

Главная задача Callday 2018 — показать, как современные технологии оказывают влияние на маркетинг. Участники конференции получат практические советы по тотальной автоматизации бизнес-процессов, управлению рекламными объявлениями и оптимизации расходов на рекламное продвижение, а также познакомятся с реальными кейсами от ключевых игроков рынка.

Участие бесплатно, требуется дополнительная регистрация на сайте мероприятия –

http://callday.ru/?utm_source=expert&utm_medium=pr&utm_campaign=orangepr

Дата проведения: 20 ноября 2018

Сбор гостей: 09.30

Начало конференции: 10.30

Место проведения: «Известия Hall»

Адрес: Москва, Пушкинская площадь, д.5 (м. Пушкинская)

Calltouch – это система сквозной аналитики, коллтрекинга и платформа для управления контекстной рекламой. Благодаря этому сервису, компании отслеживают звонки и другие обращения клиентов с разных рекламных площадок, определяя наиболее эффективные каналы коммуникации.

Екатерина Крюкова

Младший PR-менеджер

ekaterina@orangepr.ru