Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 31.10.2018

Calltouch проведет масштабную конференцию Callday 2018 для интернет-маркетологов и digital-специалистов

«Expert Online» 2018
  • Calltouch проведет масштабную конференцию Callday 2018 для интернет-маркетологов и digital-специалистов
предоставлено пресс-службой

20 ноября в «Известиях  Hall» пройдет V юбилейная конференция, посвященная маркетингу, новым рекламным технологиям и аналитике в звонящих тематиках.

В этом году компания Calltouch соберет на одной площадке 1 200 специалистов в сфере digital-маркетинга и проведет онлайн-трансляцию мероприятия на 10 000 человек. На конференции соберутся представители таких компаний, как Google, Яндекс, Calltouch, Hoff, ГК «ПИК», Рольф Центр, МодульБанк, YouDo, Robomed и многие другие.  Специалисты обсудят создание единой экосистемы бизнеса и разработку решения для автоматизации процессов компании.

Программа конференции состоит из двух блоков: первый посвящен технологиям, второй – кейсам. В рамках первой части спикеры рассмотрят тренды 2018-2019 гг., обсудят влияние трансформации и автоматизации на бизнес-процессы, поделятся кейсами по повышению эффективности рекламных кампаний и затронут глобальные изменения в Яндекс.Директе. Вторая часть раскроет секреты успешного бизнеса. Дилерский центр «Рольф Центр» расскажет об антикризисном реагировании на снижение количества обращений, Модульбанк – как запустить клиентоориентированный сервис, Hoff – о создании единой экосистемы бизнеса в рамках одной компании, ГК ПИК – об автоматизации оффлайн-рекламы, Открытая клиника – об обслуживании пациентов в эпоху цифровой трансформации.

Главная задача Callday 2018  —  показать, как современные технологии оказывают влияние на маркетинг. Участники конференции получат практические советы по тотальной автоматизации бизнес-процессов, управлению рекламными объявлениями и оптимизации расходов на рекламное продвижение, а также познакомятся с реальными кейсами от ключевых игроков рынка.

Участие бесплатно, требуется дополнительная регистрация на сайте мероприятия –  

http://callday.ru/?utm_source=expert&utm_medium=pr&utm_campaign=orangepr

Дата проведения: 20 ноября 2018

Сбор гостей: 09.30

Начало конференции: 10.30

Место проведения: «Известия Hall»

Адрес: Москва, Пушкинская площадь, д.5 (м. Пушкинская)

Calltouch – это система сквозной аналитики, коллтрекинга и платформа для управления контекстной рекламой. Благодаря этому сервису, компании отслеживают звонки и другие обращения клиентов с разных рекламных площадок, определяя наиболее эффективные каналы коммуникации.

Екатерина Крюкова

Младший PR-менеджер

ekaterina@orangepr.ru

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу
    2. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы
    3. Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии
      Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии