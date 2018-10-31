Лучший прогнозист назвал курс доллара на март 2019 года

Лучший валютный прогнозист Bloomberg представил свою оценку перспектив курса доллара. Стратеги Silicon Valley Bank считают, что

американская валюта уже переоценена и к концу 2018 года она начнет ослабевать. Хедж-фонды и другие спекулянты уже сокращают нетто-долларовые позиции на фьючерсном рынке, после того, как в начале 2017 года произошел их пиковый прирост.

В прошлом году снижение ставок на рост курса доллара привело к самому большому квартальному падению курса доллара в период с 2006 по 2008 год.

Основные драйверы курса доллара - ставки ФРС и экономический рост - еще будут поддерживать силу американской валюты до конца года. Однако геополитические риски и слабость фондового рынка США выйдут на первый план, что приведет к снижению доллара.

«Встречный ветер набирает силу, и именно поэтому прирост курса доллара составит не более 1 или 2 процентов» - отмечают аналитики, а затем произойдет разворот.

Перелома стоит ждать, как только будут решены проблемы Италии и Brexit.

Согласно прогнозу банка, курс евро укрепится к доллару в конце года до 1,17, в марте 2019 года он составит 1,19, а к концу следующего года - 1,24.

Пара USD/JPY будет торговаться в конце 2018 года на уровне 111,00, к марту 2019 - на уровне 112,00, в конце 2019 года - на уровне 115,00.

В течение следующего года курс доллара также снизится к британскому фунту и швейцарскому франку.

Silicon Valley Bank в этом году стал единственной компанией, которая заняла первое место в рейтинге-10 по уровню точности в каждом из трех квартальных рейтингов валютных прогнозов Bloomberg.

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index во вторник поднялся до самого высокого уровня с мая 2017 на фоне ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС и роста американской экономикой. Доллар вырос примерно на 4 процента в этом году, вопреки консенсусу начала 2018 года, что он будет слабеть.

Ранее JPMorgan представил прогноз, согласно которому, курс доллара к рублю останется на уровне 65,50 до конца года и в первом квартале 2019, а во втором и третьем квартале следующего года поднимается до 66,00 и 67,00 руб., соответственно.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 31 октября 2018 составляет 65,77 рубля, курс евро на сегодня - 74,79 рубля.